Efteråret er så småt her.

Send til din ven. X Artiklen: Sammen på Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sammen på Vestegnen

Vestegnen - 15. september 2016 kl. 15:03 Af www.birgitte-b.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - denne gang om, at det går mod efterår.

Læs også: Kæmperne på Vestegnen

Så er det her. Efteråret. Med sol og varme den ene dag. Og regn og gråvejr den næste. Efteråret er den omskiftelige tid. Mørket kommer snigende om aftenen og morgenen. Sko og sokker findes frem og sandaler og shorts pakkes væk til næste år. Der skal tjekkes op på overgangsjakker, støvler og de tykke sweaters. Tæppe i sofaen bliver en permanent ting.

Jeg holder af efteråret. Ligesom jeg holder af alle de andre årstider i Danmark. Skiftet kan mærkes og nogle år føles efteråret meget langt. Andre år er varmen forvundet allerede med september og kulden flytter ind. For mig handler det mere om at nyde de forskellige dage ude og inde på Vestegnen. Der er nemlig ingen tvivl om, at stranden kalder mere på en varm sommerdag og museums trækker mest i mig på en regnvejrsdag.

Heldigvis bor jeg jo tæt på et meget varieret udbud af aktiviteter, som man kan bruge i efteråret. Jeg er f.eks. stor fan af at tage på brombærjagt. Senere på sæsonen er det tid til at indsamle flotte blade i forskellige farver og samle kastanjer. De giver både god underholdning udenfor og luft i håret. Hjemme igen kan man bruge nogle timer på at lave forskellige ting med det indsamlede og hygge sig.

Efteråret er også tiden, hvor vi kan bruge de korte dage til at mødes og hygge. Om det så bare er en kop kaffe med naboen, en snak på hundens luftetur eller en fælles brunch for beboerne eller grundejerforeningen. Vi kan bruge tiden til at komme lidt tættere på hinanden. Selv om det er knap så varmt i vejret om efteråret, så er det muligt at komme ud af sofaen. Og også muligt at få en større forståelse for, hvad der rører sig i de andre mennesker, som vi omgiver os med på Vestegnen.

I september begynder mange AOF og FOF lektioner, kulturarrangementer og foredrag. Lokalforeninger kommer med nye programmer og tilbud. Der er en kæmpe vifte af emner og interesser repræsenteret i efteråret. Og om det er en kokkeskole, zumbahold, foredrag om fortidens Vestegn eller italiensk for begyndere er jo egentlig underordnet. Det handler om at komme ud blandt andre - eller byde dem indenfor.

Efteråret er et godt fundament for at være sammen - og lære nyt sammen med andre. I bund og grund handler det jo om at lære, hvad det er, der giver den gode stemning på Vestegnen.

Birgitte blogger om Vestegnen Bag bloggen »Livet på Vestegnen« står 40-årige Birgitte fra Brøndby.

Hun er født og opvokset i Brøndby, har aldrig boet

andre steder end på Vestegnen, og bor i dag i Brøndby

som hun betragter som »Vestegnens smørhul«.

Til daglig passer hun job og familie, hvor hun lever

sammen med sine to drenge, kæreste og »pap-søn«.

Birgitte beskriver sig selv sådan her: »Jeg elsker mine drenge, mad og bøger. Jeg går op i mode, dullegrej, den almindelige hverdag, retfærdighed og plads til alle.

Ellers er jeg helt (u)almindelig...«

Du kan også følge Birgittes egen blog på www.birgitte-b.dk - den har titlen Livet på Vestegnen.



relaterede artikler

Livet på Vestegnen 22. august 2016 kl. 15:01

Velkommen tilbage fra ferie 03. august 2016 kl. 06:53