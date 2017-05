Sætter pris på ildsjæle: Beboere hædret

Se billedserie Børnedemokraterne i Rødovre havde for travlt til at modtage prisen, så de sendte deres forældre. Foto: Thomas Brolyng Steen

Der var priser til Rødovre og Hvidovre, da boligselskabet KAB på sit repræsentantskabsmøde forleden uddelte priser til aktive ildsjæle.

Første-prisen på 15.000 kroner gik til boligafdelingen »Ved Milestedet« i AKB i Rødovre, der har udviklet en model for børnedemokrati, som er så stor en succes, at modellen nu eksporteres til andre byer i Danmark.

Team Børnedemokrati i Rødovre består af seks børnedemokrater - Feride, Firdeus, Hadi, Khalila, Sami og Mina.

Noget af det særlige ved børnedemokratiprojektet i Rødovre er, at det er det første af denne type projekter i Danmark, som er forankret i og en del af den daglige drift. Det skyldes blandt andet et stort engagement i projektet fra bebyggelsens ejendomsleder, Søren Lillevang.

Det hele startede tilbage i 2009, da der skulle etableres nye legepladser. Her besluttede ejendomslederen at involvere områdets børn. Det har givet nogle legepladser på børnenes præmisser, som er fri for hærværk. Børnene arbejder nu videre med at få gjort et lille skovområde til en natursti med bålplads, shelter og svævebane. Det kræver samarbejde med kommunen, og de har derfor også været til møde med borgmester Erik Nielsen.

»Projekt børnedemokrati får prisen, fordi det er et visionært initiativ, som er med til at binde lokalområdet sammen. Men det er også et initiativ, som rækker langt ud over boligafdelingens egen matrikel, og det skaber bånd på tværs af landet,« sagde Kjeld Poulsen, formand for KAB, ved prisoverrækkelsen.

Boligafdelinger i andre byer har vist interesse for projektet, og en bevilling fra Velux-fonden har gjort det muligt at arbejde med at udbrede modellen.

Det har givet projektets børneteam travlt. De kunne derfor ikke være til stede ved prisoverrækkelsen, da de lige nu er på tour rundt til deres nye samarbejdspartnere i Slagelse, Odense og Ålborg. Her skal de lære andre børn og voksne i boligforeninger om deres erfaringer med at være en del af beslutningsprocesserne i en boligafdeling.

Regin Jensen fra Langhusene i Boligselskabet Friheden i Hvidovre modtog tredjeprisen på 5.000 kroner for en stor frivillig indsats for at sætte fællesarbejdet i boligafdelingen i system.

Langhusene i Hvidovre drives efter det såkaldte Almen Bolig+ koncept, som indebærer, at beboerne forpligter sig til at bidrage til mindre drifts- og vedligeholdelsesarbejder. Til gengæld har de en lavere husleje. Det er beboerne selv, der skal finde ud af, hvilke arbejder, der skal udføres. Hvornår de skal udføres, og af hvem.

»Det er noget af en udfordring at organisere den opgave. Men den har Regin Jensen taget på sig. Han sørger for, at opgaverne er tydeligt beskrevet og hver hustand ved, hvad der er deres ansvar. Han modtager KAB-prisen for at vise et initiativ og engagement, som gør det nemt for beboerne i Langhusene, at bidrage til det fælles arbejde,« sagde Kjeld Poulsen, formand for KAB, ved prisoverrækkelsen.

Regin Jensen sørger blandt andet for, at redskaber og værktøj er pakket, så det er klar til afhentning af beboerne på de fælles arbejdsdage. Han udarbejder også tegninger, som viser hvilke opgaver, der skal løses.