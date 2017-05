Sådan vil broarbejde påvirke trafikken

Hovedparten af reparationen vil foregå på broens overside på Park Allé. Men i to perioder af en uges varighed vil det være nødvendigt at spærre enkelte spor på Motorring 3, mens broens underside repareres. Der vil i disse perioder være nedsat hastighed til 80 kilometer forbi arbejdsstedet. Arbejdet udføres dog uden for myldretiden, og det ventes således ikke at skabe bilkøer på motorvejen.

På oversiden af broen, på Park Allé, vil først den ene halvdel af broen blive spærret, således at trafikken kan passere på den anden halvdel. På et tidspunkt vil der så blive byttet om på siderne, så trafikken føres over i modsatte side. Her vil der være nedsat hastighed til 50 kilometer i timen i hele arbejdsperioden. Der vil under hele arbejdet være adgang for både biler, cyklister og fodgængere i begge retninger på Park Allé.