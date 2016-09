Sådan var dit sommervejr

Det er relativ nyt, at DMI kan komme med tal for temperatur, nedbør og soltimer for hver enkelt kommune. Det kan lade sig gøre, fordi DMI har udarbejdet en avanceret computermodel, fortæller klimatolog Mikael Scharling:

»Vi har en række faste målestationer, som giver data om temperatur, nedbør og soltimer. Vi har så lavet en model, hvor det er muligt at beregne værdier for områderne mellem de faste stationer. Der sker en udregning for hver af de 43.000 kvadratkilometer, som Danmark består af. Det betyder også, at vi kan se på alle »celler« i den enkelte kommune og udregne et gennemsnit for de lokale værdier,« forklarer Mikael Scharling.