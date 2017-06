Vestskoven blev anlagt helt fra grunden - og fylder i år 50 år. Vestskoven blev i høj grad etableret som folkets skov, blandt andet gennem »Plant et træ«-bevægelsen, hvor over 2.000 borgere samt foreninger og virksomheder donerede penge til hver deres træ i skoven. I dag er Vestskoven blevet en voksen skov. Foto: Naturstyrelsen

Sådan skete det: Den grønne Vestegnen

Alt sammen grønne områder, der udgør en del af Vestegnens identitet. Og som de fleste, der bor her nu, tager for givet.

Det er her man går tur, det er her ungerne boltrer sig. Og det er her man kan få ro og naturoplevelser, på afstand af Vestegnens store boligområder og alligevel tæt på.

Fælles for de storslåede naturområder er, at de er planlagte og til dels eller fuldstændigt menneskeskabte. Og at det har krævet masser af forhandlinger - og politiske kampe - for at realisere disse åndehuller på Vestegnen.