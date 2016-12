Se billedserie En ekstra nussetur kan gøre godt for de hunde, som eksempelvis Charly, der er i Dyreværnets varetægt nytårsaften. Også et ekstra tyggeben og afdækning af ruder er blandt de tricks, som personalet bruger for at skærme for de brag og indtryk, der følger med det nye års komme. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sådan kommer snuderne gennem nytårsaften

Vestegnen - 29. december 2016 kl. 06:37 Af Lisbeth Jansen

For en del af menneskets firbenede venner kan nytåret være en hård nyser at komme igennem. Også på Dyreværnets internat i Rødovre, hvor personalet har nogle særlige tiltag oppe i ærmet for at skærme stedets dyr på årets sidste aften. For selvom Dyreværnet har adresse i et erhvervsområde, så kan man også her mærke, at nytåret bliver skudt i gang.

»Vi prøver at holde en så normal rutine som muligt, men vi ved jo, at så snart mørket falder på, så begynder folk at fyre af. Almindeligvis kommer hundene ud og bliver luftet om aftenen, men nytårsaften er alle blevet luftet en sidste gang inden mørket bryder frem ved 16-tiden, ligesom de får tidlig aftensmad, fordi vi ved fra erfaring, at nogle af dyrene bliver så nervøse og bange at de ikke vil spise, så snart fyrværkeriet går i gang,« siger direktør for Dyreværnet Rikke Christensen-Lee, der er dyrlæge på stedet.

Derudover dækker personalet hos Dyreværnet alle vinduer hos dyrene til med sorte affaldssække, så dyrene bliver skærmet for de pludselige lysglimt, som følger fyrværkeriet og så kører der ekstraordinært lidt lav musik, som tager toppen af støjen udefra, fortæller Rikke Christensen-Lee.

»Vi har også en vagt, der bor her, og han tilser dyrene omkring en gang i timen for at være ekstra opmærksom på, om dyrene har brug for noget,« siger hun.

Madglæde og nus hjælper Et andet fif, som personalet hos Dyreværnet også gør brug af til de nervøse vuffere nytårsaften er at udnytte madglæde.

»Alle dyrene får et ekstra tyggeben. Det distraherer i al fald de madglade, og dem er der heldigvis mange af. Det er klart en fordel at give godbidder eller tyggeben, for når hundene tygger og savler, så frigiver det endorfiner,« fortæller Rikke Christensen-Lee.

»Generelt er det meget forskelligt, hvordan dyrene reagerer på nytåret, og vi vurderer dem også individuelt. Nogle har brug for en hule, hvor de kan putte og gemme sig. Andre vil gerne holdes og nusses for at blive rolige,« fortæller hun.

Er den hel gal, så kan vagten tilkalde en dyrlæge, som kan give det pågældende dyr et beroligende middel.

»Hvis vi som dyrlæger bliver tilkaldt, kan vi give et stesolid-pæparat, men det kan man jo ikke give sin hund derhjemme som privatperson, og helt grundlæggende er jeg modstander af, at man giver medicin, hvis ikke man har en fagperson ind over,« siger Rikke Christensen-Lee.

Læg en plan Men som direktøren for Dyreværnet påpeger, så er der jo alligevel muligheder for at give sin firbenede noget for nerverne nytårsaften. Hun anbefaler dog, at gør man det, så skal det ske i samråd med en dyrlæge eller en anden fagperson, og at man som dyreejer til et nytårsnervøst dyr lægger en plan.

»Man kan lægge en plan med sin dyrlæge, rådføre sig og teste planen af i god tid inden nytårsaften. Dog skal man sørge for at gøre det i dagtimerne, mens dyrlægen har åbent, så man som ejer kan få sit kæledyr af sted til dyrlægen med det samme, hvis der er en reaktion og bivlrkning ved det præparat, man giver,« siger hun og uddyber, at det er omkring halvdelen af dyrene, der er nervøse nytårsaften, mens den anden halvdel er ligeglade.

Selv kalder hun nytårsaften for en stille og rolig arbejdsdag for de tobenene hos Dyreværnet i Rødovre.

»Det er rimeligt stille og roligt den aften. Det vigtigste er jo, at vi selv forholder os rolige, når vi er sammen med dyrene,« siger hun.