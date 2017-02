Heidi Ørskov fra Greve Kommune (tv) og Marianne Bielefeldt (th) med firmaet Medical Consult, deltog for nylig i Erhvervscentrets arrangement om stress på jobbet. Begge ser stress som et ledelsesansvar - også set i lyset af, at mennesker, der trives, typisk er mere produktive og skaber bedre resultater.

Sådan kan stress holdes nede

Vestegnen - 27. februar 2017

Kommunikation, åbenhed, ærlighed og opmærksomhed er nogle af de vigtigste værdier, der kan modvirke stress på arbejdspladsen. Også indflydelse på eget job og anerkendelse fra ledelsen kan være med til at forebygge, at den negative stress ender i en overbelastning, et kollaps og en sygemelding. Samtidig har den ansatte også selv et ansvar for at sige fra og bede om hjælp, når arbejdspresset føles for stort.

Det budskab stod klart, da Erhvervscentret i Greve for nylig satte fokus på stress på arbejdspladsen.

Arrangementet henvendte sig både til chefer og medarbejdere, der har et ønske om at blive bedre til at forebygge den negative stress på jobbet. Det var også for medarbejdere, som i mindre eller større grad er eller har været stresset.

Stresscoach Pia Nielsen Jensen, der har 14 års erfaring som selvstændig i konsulentvirksomheden Inspirer i Greve, fortalte blandt andet, at det er vigtigt, at lederen har et stressberedskab og i hverdagen interesserer sig for medarbejdernes trivsel og tager sig tid til at tale med dem også om andet end arbejde.

»Noget af det værste for en stresset medarbejder er at blive ignoreret og møde tavshed fra lederens side. En medarbejder, der er i farezonen for at gå ned med stress og ændrer adfærd, har typisk brug for, at lederen går ind og hjælper med at prioritere opgaverne og måske bare i en periode fritager personen for nogle opgaver. Samtidig er det også værdifuldt, at både chef og kolleger kender til stresssymptomerne og har et fælles sprog til at italesætte problemet og en kultur, der drager omsorg om medarbejderen,« understregede stresscoach Pia Nielsen Jensen, der til arrangementet gav eksempler på værktøjer og øvelser til at forebygge og afhjælpe stress.

En af deltagerne i arrangementet var Marianne Bielefeldt, der selv har prøvet at være væltet helt omkuld af stress på jobbet.

I dag er hun sprunget ud af hamsterhjulet som lønmodtager for at hellige sig et liv som selvstændig med konsulentvirksomheden Medical Consult. Fra nytår begyndte hun med kontor i Vækstfabrikken Greve. Livet som iværksætter giver hende oplevelsen af, at hun nu selv bestemmer over sit arbejde og ikke omvendt.

»Det var et fantastisk arrangement. Som tidligere stressramt var det rigtig godt for mig at blive opmærksom på, hvad jeg fortsat skal lytte til for at passe på mig selv. Hvis man har været i det røde felt som jeg, så forsvinder tilstanden ikke. Jeg er netop startet som selvstændig og nyder at være min egen herre. Når det er sagt, skal jeg jo også passe på mig selv. Jeg synes desværre, at der på arbejdsmarkedet generelt er et mismatch imellem stress og de krav, der er til medarbejdere i dag. Ordet »robust/robusthed« anvendes i rigtig mange ansøgninger. Jeg tænker, det også giver ledelsen en lettere holdning til stress, fordi den kan køres over i, at »jeg synes, du sagde, du var robust«, fortalte Marianne Bielefeldt og fortsatte:

»Til arrangementet blev jeg opmærksom på, hvor vigtigt det er, at vi er opmærksomme på, om en kollega ændrer adfærd. I så fald skal vi sige det til vedkommende og til chefen. Vi skal passe på hinanden. Det er vigtigt, at ledelsen går forrest og tager sig tid til at komme tilbage til alle medarbejdere med jævne mellemrum for at tage pulsen på, hvor de er.«

Marianne Bielefeldt var imponeret over, at stresscoach Lene Damkjær fra firmaet Damkjær Inspirer gav deltagerne et åbent og ærligt indblik i hendes egen rejse gennem stress.

»Noget af det bedste ved arrangementet var Lenes autenticitet omkring hendes egen stresshistorie. Det var helt fantastisk at følge hendes analyse af, hvad det var, der i hendes tilfælde var »gået galt« i arbejdssituationen. Det fortæller mig, hvor vigtigt det er, at chefen er god til at tale med medarbejderne, og at der er et match mellem chefens værdier og arbejdspladsens kultur og den enkelte medarbejders værdier, og at du som medarbejder har et tillidsfuldt forhold til din nærmeste leder og føler dig værdsat,« sagde Marianne og fortsatte:

»Lenes oplæg fik mig til at tænke på, hvor vigtigt det er at få struktur på dagligdagen ved om morgenen, når du møder, at skabe dig et overblik over opgaverne og lægge en realistisk plan for, hvad du kan nå på en arbejdsdag - og så handler det også om at kunne sige nej til opgaver og kunne slukke for telefonen og lade være med at tjekke og besvare mails hele tiden. Rådet om at skrive taknemmelighedsdagbog er også godt, fordi det får dig til at fokusere på det positive i dit liv - og glæde avler glæde.«