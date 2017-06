Så vilde er vi med det sted vi bor

Ni ud af ti Solrød-borgere er så glade for at bo i Solrød, at de vil anbefale andre at gøre det samme.

Vestegnen - 05. juni 2017 kl. 07:21 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Solrød er så tilfredse med at bo i kommunen, at 90 procent af dem vil anbefale andre at bo i Solrød.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Epsi Rating har gennemført. Undersøgelsen viser også, at der er markante forskelle mellem kommunerne. Fx vil »kun« 75 procent af Hvidovre-borgerne anbefale andre at bosætte sig i kommunen - det er lidt under landsgennemsnittet.

Det er tredje gang, at Epsi Rating har spurgt borgerne i de danske kommuner omkring deres tilfredshed med den kommunale service i deres kommune, og om de kan anbefale andre at flytte til denne kommune.

I undersøgelsen er der kun stillet to spørgsmål.

Det ene er: Vil du anbefale nogen at flytte til din kommune?

Det andet er: Alt i alt, hvor tilfreds er du med den kommunale service som din kommune tilbyder? (eksempler på kommunale ydelser er: skole, ældrepleje, sociale ydelser, vedligeholdelse af veje, kultur og fritid etc.)

I spørgsmålet omkring anbefaling måles på andelen af borgere, som kan tænke sig at anbefale andre at flytte til deres kommune. Og i Solrød er det altså ni ud af ti borgere, der svarer ja. Det glæder Solrøds borgmester Niels Hörup:

»Det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet, det er den vision, som er pejlemærke for byrådets beslutninger her i Solrød. Derfor glæder det mig også, når ni ud af ti borgere i Solrød mener, at kommunen er så godt et godt sted at bo, at de også vil anbefale andre at slå sig ned her,« siger Niels Hörup.

Solrød Kommune placerer sig i undersøgelsen på en delt 4. plads ud af alle de 86 kommuner, som analyseinstituttet har haft med i sin undersøgelse. Alligevel vil han ikke hvile på laurbærrene:

»I Solrød Kommune har vi en skøn natur, god infrastruktur, landets 5. laveste ledighed og en beliggenhed tæt på København, og vi skal fortsat stræbe efter at blive et endnu bedre sted at leve og bo til fordel for vores borgere, foreninger, virksomheder og de ansatte i kommunen,« siger Niels Hörup.

Rødovre i top I undersøgelsen har Epsi Rating også undersøgt borgernes tilfredshed med den kommunale service.

Her er det Rødovre, der topper i Søndagsavisen Vestegnens område - foran Solrød.

I målingen af borgernes tilfredshed med den kommunale service, opgøres svarene på en skala fra 0 til 100. Jo højere indeksværdi des bedre har kommunens borgere opfattet servicen. Et indeks under 60 betragtes som en lav rating, mens indeks på 75 og over er en god karakter.

I tilfredshedsmålingen ligger Rødovre på 72,6 i indeks, Solrød ligger i indeks 69,6. Lavest i målingen ligger Greve på indeks 61,5 - det er lige omkring landsgennemsnittet.

I undersøgelsen indgår kun 86 af landets 98 kommuner. Årsagen er, at datagrundlaget har været for småt i en række kommuner, og derfor er alle kommuner i Søndagsavisen Vestegnens område ikke med.

I alt er der gennemført omkring 7.500 telefoninterviews i perioden august til midt december 2016. Respondenterne for undersøgelsen udgøres af personer mellem 18 og 79 år, der er bosat i Danmark.

Kommune rating Her er tallene for, hvor mange der vil anbefale sin egen kommune til andre, og hvor tilfredse borgerne er med den kommunale service. Første tal er anbefaling / næste tal er tilfredsheden. Kun kommuner med nok datamateriale er medtaget.

Solrød: 90 % / 69,6

Rødovre: 84 % / 72,6

Greve: 84 % / 61,5

Albertslund: 77 % / 62,1

Høje-Taastrup: 76 % / 65,2

Hvidovre: 75 % / 63,6