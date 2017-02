Så stor en andel i Vestegns-kommunerne er indvandrere og efterkommere

Og efter en debat om netop befolkningssammensætningen i Brøndby Strand, vedtog Folketinget med et flertal bestående af V, K, LA og DF, at man »opfordrer regeringen til at arbejde videre med en politisk målsætning om at reducere antallet af asylansøgere og antallet af familiesammenførte, der kommer til Danmark,« fordi man »konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark,« som det står i forslaget V38, der er blevet vedtaget.