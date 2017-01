Så meget skal vandet koste

Vandprisen i Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Albertslund ligger på landsgennemsnittet eller derunder.

Vestegnen - 14. januar 2017 kl. 15:18 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udgiften til det årlige vandforbrug i hjemmet er efterhånden blevet en pæn post på budgettet. Nu kan borgerne i fem kommuner på Vestegnen glæde sig over, at de ikke i år skal forvente en større udskrivning.

Hofor leverer vand til borgerne i Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk - og i disse kommuner kan man regne med stabile eller faldende priser.

Bedst ser det ud for borgerne i Hvidovre, hvor vandprisen falder med syv procent i år - og i Hvidovre har man i øvrigt en vandpris, der ligger en del under landsgennemsnittet.

Den gennemsnitlige vandpris i Danmark ligger inklusive skatter og afgifter på cirka 67 kroner for en kubikmeter. I Hvidovre slipper borgerne i 2017 med en noget lavere pris på godt 50 kroner. For en mindre familie i lejlighed giver det en årlig udgift på cirka 4.300 kroner, mens den lidt større familie i et parcelhus skal regne med omkring 7.100 kroner.

»For den pris får borgerne hver eneste dag friskt, rent og kvalitetskontrolleret postevand og slipper af med spildevandet, som renses og ledes tilbage til naturen på forsvarlig vis. Det er et gode, som mange lande misunder os,« siger Frank Brodersen, direktør i Hofor.

Med i prisen er også indsatsen mod oversvømmelser efter de voldsomme skybrud, som bliver stadig hyppigere i Danmark.

»Når vandprisen falder så relativt meget i år, så skyldes det, at borgerne i de foregående år har betalt lidt for meget i forhold til udgifterne. Det regulerer vi nu. Prisfaldet er derfor lidt usædvanligt, og næste år, når vi ikke tilbagefører penge, vil prisen derfor stige igen,« siger Frank Brodersen.

Selvom Frank Brodersen er tilbageholdende med at spå om fremtidens vandpris, så må vi generelt forvente stigende priser i fremtiden, siger han:

»Udover investeringer i vedligeholdelse, udbygning og modernisering af vand- og spildevandssystemet, så er klimatilpasning og skybrudssikring en investeringstung opgave. I Hvidovre bruger vi for eksempel mange penge på den nye store kloaktunnel langs Vigerslevparken. Udover at transportere spildevandet væk, vil den også reducere risikoen for oversvømmelser.«

Uændret vandpris I Rødovre forventes en uændret vandpris på 42 kroner pr. kubikmeter i 2017.

For en mindre familie i lejlighed giver det en årlig udgift på cirka 3.575 kroner, mens den lidt større familie i et parcelhus skal regne med omkring 5.875 kroner.

Med i prisen er også den tværkommunale indsats på Vestegnen mod oversvømmelser efter de voldsomme skybrud, som bliver stadig hyppigere i Danmark.

»Skybrud har gjort livet besværligt for mange mennesker og ødelagt værdier for store beløb. Det gør vi i fællesskab noget ved her i hovedstadsområdet. I Rødovre har vi for eksempel sammen med kommunen forvandlet Lørenskogsvej til en helt ny type villavej med regnvandsbede. Det giver mere plads i kloakken og reducerer risikoen for oversvømmmelser,« siger Frank Brodersen.

Også i Vallensbæk forventes en uændret vandpris i 2017.

Vandprisen i Vallensbæk ligger på 67 kroner per kubikmeter, hvilket svarer til gennemsnitsprisen på vand på landsplan.

Vallensbæk er en forholdsvis lille kommune med mange parcelhuse. Det betyder, at der er mange meter vand- og kloakrør per indbygger, og at vedligeholdelsesopgaven derfor er relativt større end i byområder med meget etagebyggeri.

For en lille familie i lejlighed giver det en årlig udgift på cirka 5.700 kroner. Mens den lidt større familie i et parcelhus skal regne med omkring 9.525 kroner.

Stigende pris Med en stigning på kun en procent er vandprisen i Brøndby næsten uændret i 2017.

Vandprisen i Brøndby er på 58 kroner per kubikmeter. For en lille familie i lejlighed giver det en årlig udgift på cirka 4.950 kroner, mens den lidt større familie i et parcelhus skal regne med omkring 8.250 kroner.

Prisen i Brøndby kan risikere at stige i fremtiden - og her er det ikke kun vedligeholdelse, udbygning og modernisering af vand- og spildevandssystemet, klimatilpasning og skybrudssikring, der er baggrunden. Prisen øges, når Brøndby som landets første kommune i 2017 får fjernet noget af kalken vandet.

»Det koster noget at gøre vandet blødere. Den glædelige nyhed er, at forbrugerne sparer mere på husholdningsbudgettet, fordi husholdningsmaskinerne holder længere og der kan spares på indkøb af sæbe og afkalkningsmidler,« siger direktør Frank Brodersen fra Hofor.

I Albertslund stiger vandprisen med to procent i 2017 og kommer op på 62 kroner per kubikmeter.

For en lille familie i lejlighed giver det en årlig udgift på cirka 5.300 kroner, mens den lidt større familie i et parcelhus skal regne med omkring 8.700 kroner.

Her spiller blandt andet den tværkommunale indsats på Vestegnen mod oversvømmelser ind.

»Sidste år har vi i Albertslund indviet de Våde Enge i Kongsholmparken. De betyder en mere varieret natur og sikrer mod oversvømmelser. Det er win-win,« siger Frank Brodersen.