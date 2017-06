Solrød har færrest og Ishøj har flest syvårige børn med huller i tænderne af kommunerne på Vestegnen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Så mange syvårige på Vestegnen har huller i tænderne

Vestegnen - 11. juni 2017 kl. 15:08 Af Kasper Ellesøe

Det er meget forskelligt, hvor mange syvårige børn i kommunerne i avisens udgivelsesområde, der har eller har haft huller i der Tal fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register, som DR's Undersøgende Databaseredaktion har analyseret, viser, at det i Ishøj Kommune er mere end hver fjerde syvårige, der i 2016 havde elle havde haft huller i tænderne, mens det i Solrød er 13,9 procent af de syvårige.

Det lave antal i Solrød giver kommunen en førsteplads i hele landet, mens Ishøj er tredjesidst.

I Ishøj fortæller Birgitte Sindrup, overtandlæge i den kommunale tandpleje i Ishøj Kommune, at det ikke er en overraskelse, at børnene i Ishøj har mange huller i tænderne, eller karies, som det hedder på fagsprog.

»Karies hos børnene og moderens uddannelsesniveau hænger sammen, så når man ser på de socioøkonomiske forhold og den mangfoldighed af borgere, vi har i Ishøj, er det ikke en overraskelse,« siger Birgitte Sindrup og fortæller, hvad årsagerne kan være.

»Det handler om vaner og om kulturen omkring tandsundhed i hjemmet. Jeg tror ikke, det i dag generelt er mangel på viden, men mere et holdningsspørgsmål, samt kultur, vaner og ressourcer i familierne, der gør, at vi har meget karies i Ishøj. Derfor skal vi motivere familierne bedre til at få de rette vaner både omkring tandbørstning, kost og drikkevarer,« siger Birgitte Sindrup

Bedre med de 18-årige Hun fortæller, at den kommunale tandpleje i Ishøj har held med at påvirke familierne til bedre tandhygiejne gennem ungdommen,

»Hvis man kigger på de 18-årige, som vi sluser ud, så ligger vi lidt over landsgennemsnittet, så vi gør noget godt. Men de syvårige og de 18-årige er jo ikke de samme, og der kan være stor forskel på de forskellige årgange, så det er også lidt et øjebliksbillede, de her tal viser,« siger hun

46,94 procent af de 18-årige havde eller havde haft huller i det blivende tandsæt, det er bedre end for eksempel Rødovre, hvor tallet i 2016 var 56,25, og Rødovre Kommune er nummer 30 på listen over de syvårige. Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at indberette for kommunerne at indberette tal for de 18-årige. Derfor er det ikke muligt at lave en sammenligning med alle kommuner.

Vigtigt med tandsundhed Overtandlægen fortæller, hvorfor det er vigtigt med en god tandsundhed.

»Det er super vigtigt, for når man skifter mælketænderne ud med blivende tænder, så skal det gerne være de tænder, man har resten af livet. Det er vigtigt, at man allerede som barn får nogle vaner, der gør, at man holder tandsundheden ved lige. Tandsundheden har blandt andet indflydelse på lysten til at socialisere sig, tyggefunktionen og helbredet generelt. Så det er meget vigtigt med god tandsundhed,« siger Birgitte Sindrup

Der var i alt 283 børn på syv år i Ishøj, der blev indberettet data omkring sidste år.

Blandt de øvrige kommuner i avisens udgivelsesområde er også Brøndby (nummer 89), Albertslund (85) og Høje Taastrup (74) Kommuner i den sidste fjerdedel, mens Greve (10) og Vallensbæk (6) Kommuner ligger i top ti på landsplan.

Ingen kommunal tandpleje Hos Solrød Kommune har man ikke en kommunal børnetandpleje, men i stedet kommer børnene til tandlægen hos private tandlæger, fortæller Poul Edvard Larsen, som er leder af Børn- og Ungerådgivningen til DR.

»Vi er det, man kalder praksiskommune, så børnene kan frit vælge tandlæge blandt de privatpraktiserende tandlæger, som kommunen så arbejder med. Det er også hos dem det meste af forebyggelsen ligger hos, forklarer Poul Edvard Larsen til DR.

Han mener ikke, at det kun er den ordning, der spiller ind på de sunde tænder hos børnene.

»Vi er som kommune begavet med nogle forholdsvis ressourcestærke forældre, og det betyder selvfølgelig enormt meget. Samtidig er kommunen geografisk lille, og det gør det nok nemmere at have en ordning som vores, og jeg bilder mig bestemt ikke ind, det er løsningen for alle kommuner,« siger Poul Edvard Larsen til DR.

Det er politisk bestemt, at Solrød Kommune ikke har en kommunal tandpleje.

Langeland Kommune er den kommune i landet, hvor flest syvårige børn har eller har haft huller i tænderne. Det drejer sig om 44,6 procent.

I hele landet er det 27,8 procent af alle syvårige, der har huller i tænderne i 2016. Det tal er dog faldet siden 2007, hvor tallet var cirka 40 procent.

Huller i tændernen Andelen af 7-årige i kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens udgivelsesområde, der har eller har haft huller i deres mælketænder samt placering på listen over alle 98 kommuner i hele landet.

Kommune - Andel (i %) - Placering i hele landet

Solrød - 13,9 - 1

Vallensbæk - 18,5 - 6

Greve - 19,9 - 10

Hvidovre - 20,9 - 17

Glostrup - 21,1 - 18

Rødovre - 24,3 - 30

Høje-Taastrup - 32,2 - 74

Albertslund - 34,5 - 85

Brøndby - 35,3 - 89

Ishøj - 40,6 - 96

Gennemsnit: 28,7



Kilde: Tallene stammer fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har analyseret. Andelen af 7-årige i kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens udgivelsesområde, der har eller har haft huller i deres mælketænder samt placering på listen over alle 98 kommuner i hele landet.