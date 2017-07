Helle Adelborg (S) er borgmester i Hvidovre Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Så mange par flytter fra byen til Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så mange par flytter fra byen til Vestegnen

Vestegnen - 22. juli 2017 kl. 14:08 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ingen hemmelighed, at det i disse tider er populært at flytte til kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens udgivelsesområde.

Boligmarkedet er godt i gang i København, og også i omegnskommunerne. Salgstiderne er korte, kvadratmeterpriserne er stigende, og der er både natur og vand, og så er der nærhed til storbyen København.

Selvom der bliver flere og flere mennesker i byen København, og befolkningstallet i landets hovedet er forøget med cirka 12.000 mennesker om året de seneste år, viser tal fra en analyse, lavet af Danmarks Statistik, at der i 2015 og 2016 har været flere, der flytter fra København end til København, hvis man kigger på indenlandske flytninger.

Det er kombinationen af et nettofødselsoverskud, en høj tilflytning fra udlandet og en nettotilflytning fra andre danske kommuner, som gør, at befolkningstallet i Byen København er

steget.

Men der er altså flere der flytter fra hovedstaden. I alt var der 28.508 flytninger fra København i 2016, heraf var 6024 parfamilier, altså par med eller uden børn. Af analysen fremgår det, at størstedelen af parrene, der flytter fra København, bliver på Sjælland. Og de par, der har børn bosætter sig ofte i Københavns forstadskommunerne.

Det ser, man tydeligt, når man kigger på, hvor mange par, der sidste år flyttede til kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens udgivelsesområde.

I alt flyttede 1370 par fra København til en af kommunerne i avisens område. Det svarer til 22,7 procent af de 6024 par, der flyttede fra København sidste år.

616 af dem var par med børn, mens 754 var par uden børn.

De to byer, der er tættest på København, Hvidovre og Rødovre, modtog flest tilflyttere fra Hovedstaden med henholdsvis 273 og 222 tilflyttende par. I alt svarer det til cirka 36 procent af alle parrene, der sidste år flyttede til Vestegnens Kommuner. 67 par og dermed færrest i avisens område flyttede til Ishøj Kommune. I Hvidovre glæder borgmester over, at mange vælger hendes kommune.

»Det er jeg da både glad og stolt over. Det, jeg oplever, er, at man gerne vil flytte hen, hvor ens familie og børn er, efter man måske havde studeret i København,« siger Helle Adelborg, borgmester i Hvidovre Kommune (S).

Hun tror, at grunden til, at Hvidovre og Vestegnen i det hele, er populære destination for par fra København, netop skyldes nærhed og økonomi.

»For nylig var jeg sammen med en familie, der var flyttet fra Amager til Hvidovre. Jeg spurgte, hvorfor de tog til Hvidovre. De fortalte, at det var, fordi her kunne de få lidt have og lidt større bolig, og så ville de kunne cykle til arbejde i København. Så den her nærhed betyder utrolig meget,« siger Helle Adelborg.

Hun har boet på Vestegnen og i Hvidovre hele livet, og hæfter sig på trods af nærheden til København også ved naturen.

»Det er dyrere at bo i København, Frederiksberg og Valby. Her får du et større hus og en større grund. Og så har vi grønne områder, strand, bakker og natur. Når jeg står i de her grønne områder, tænker jeg, at det er lidt utroligt, at der kun er ti minutter til Rådhuspladsen,« siger Hvidovre-borgmesteren.

Hun er også formand i Vestegnens Kulturinvesteringsråd, der er et samarbejde mellem seks kommuner: Rødovre, Hvidovre, Ishøj, Albertslund, Høje-Taastrup og Vallensbæk. Her har man arbejdet med Vestegnens ry.

»Vi har arbejdet på at gøre Vestegnen bedre end dens ry og rygte, og at det er at sted, man bliver behandlet godt. Og noget kan tyde på, at der er nogle der er ved at få øjnene op for, at der er mange gode ting ved Vestegnen,« siger Helle Adelborg.

Flytninger fra København til Vestegnen Så mange par er flyttet fra København til kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens udgivelsesområde i 2016.



Kommune - Parfamilier - Par uden børn - I alt

Albertslund - 38 - 45 - 83

Brøndby - 51 - 47 - 98

Glostrup - 32 - 48 - 80

Greve - 77 - 126 - 203

Hvidovre - 123 - 150 - 273

Høje-Taastrup - 91 - 73 - 164

Ishøj - 34 - 33 - 67

Rødovre - 88 - 134 - 222

Solrød - 37 - 52 - 89

Vallensbæk - 45 - 46 - 91

I alt - 616 - 754 - 1370

Kilde: Danmarks Statistik Så mange par er flyttet fra København til kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens udgivelsesområde i 2016.