Rykker sammen om letbanen

Vestegnen - 05. juni 2017 kl. 14:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hovedstadens Letbane er i udbud og kontrakterne forventes underskrevet inden årets udgang, så første spadestik kan tages i starten af 2018.

Der er allerede planlagt investeringer for 20 milliarder kroner langs letbanestrækningen og store virksomheder som NCC, MOE og Novozymes har allerede udvidet og bygget nyt for 1,6 milliarder kroner, blandt andet i forventning til den nye letbane.

Derfor var stemningen positiv og forventningerne store da godt 200 politikere, erhvervsfolk, fagfolk og eksperter var mødt op til Loop Citys og Omegnens Tværpolitiske Letbaneforums konference for at debattere udfordringer og muligheder indenfor arbejdsmarked og digital byudvikling. Målet var at ruste sig til de fælles udfordringer og muligheder, letbanen giver, både under byggeriet og når den står klar til at transportere 13 millioner passagerer årligt på tværs af blandt andet Vestegnen i 2023-2024.

En af de store udfordringer med både de mange store anlægsinvesteringer i Københavns omegn og letbanebyggeriet, som alene kommer til at beskæftige 3000 årsværk i byggefasen, er, at der mangler kvalificeret, dansk arbejdskraft. Budskabet til kommuner og uddannelsesinstitutioner var derfor, at der skal gang i uddannelse, opkvalificering for at få så mange bygningsarbejdere og håndværkere klar til byggeriet, som muligt. Ligeledes kræver det et stærkt samarbejde på tværs af aktører som kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Samtidig gælder det om at bevare arbejdskraften i hovedstaden når letbanen står færdig, ved at sikre jobmuligheder. Her meldte en virksomhed som Kopenhagen Fur i Glostrup, med direktør Jesper Uggerhøj i spidsen sig klar til at rekruttere og overtage kvalificerede medarbejdere. Kopenhagen Fur er en virksomhed med 6000 medarbejdere, som allerede har besluttet at bevare sit hovedkvarter i Danmark, blandt andet fordi den danske arbejdskraft er af høj kvalitet, og god infrastruktur, som en letbane i høj grad bidrager til.

Mulighederne for at udnytte byggeriet af letbanen til at udvikle smarte teknologiske by-løsninger i forbindelse med letbanebyggeriet, som efterfølgende kan eksporteres, var også et væsentligt debatpunkt.

Frank Skov Kristensen fra Teknologisk Institut konstaterede, at 70 procent af verdens befolkning bor i byerne, og at den udvikling fortsætter. Så i stedet for at lade byerne gro til, skal der tænkes kreativt i løsninger til at udnytte plads og transport mest effektivt. I stedet for, at borgerne skal indrette sig efter transportmulighederne, skal infrastrukturen tilpasses borgernes behov.

Tre virksomheder IBM, Sweco og Move Innovation gav eksempler på, hvordan data fra mobiltelefoner og sensorer til at måle blandt andet trafik, kan bruges til at kortlægge og effektivisere transportbehovet til gavn for borgere og virksomheder. Målet er at udvikle den by, som dem, der i dag er 25 år, har brug for, når de er 70 år.

I den afsluttende debat bekræftede borgmestrene det gode samarbejde, som der var på tværs af partiskel om såvel letbanen som vækst og udvikling i Loop City-områderne langs Ring 3, selvom de også erkendte en vis konkurrence.

»Jeg vil selvfølgelig helst, at virksomhederne flytter til Høje-Taastrup. Men hvis ikke det er muligt, vil jeg hellere, at de vælger Herlev end Hamburg,« sagde Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (C).

»Samarbejdet mellem Omegnskommunerne er godt og fuldt på højde med London og Bergen. Men det er også nødvendigt, for lige inde ved siden af i København buldrer det derudaf. Men vi skal også samarbejde med København, Sjælland og Skåne, hvis vi skal tage konkurrencen op med udlandet, og derfor er vores samarbejde i Greater Copenhagen så vigtigt,« understregede Region Hovedstadens regionsformand Sofie Hæstrup Andersen (A).

Konklusionen på konferencen var, at kommuner, virksomheder og interesseorganisationer rykker sammen om at få gang i byggeriet af letbanen hurtigst muligt, for blandt andet at få skabt de teknologiske vidensarbejdspladser, som Danmark skal leve af i fremtiden.

Og man var helt enige om, at diskussionen om at droppe letbanen er absurd. Tvært imod bør der bygges endnu flere letbaner for at opfylde borgernes og virksomhedernes behov for fremkommelighed på tværs og rundt i hovedstaden.

»Den letbane bliver bygget. Vær forvisset om det,« understregede Michael Svane, direktør i DI.

Konferencen var arrangeret af Loop City-samarbejdet mellem 10 omegnskommuner, Region Hovedstaden og staten, samt Omegnens Tværpolitiske Letbaneforum.