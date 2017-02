To rumænske mænd er anholdt, mistænkt for en lang række indbrud rundt om på Sjælland. Foto: THOMAS OLSEN

Rumænske mænd anholdt for serie-indbrud

Vestegnen - 23. februar 2017 kl. 10:01 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To rumænske mænd på 24 og 32 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, sigtet for mindst 20 indbrud på Vestegnen og rundt om på Sjælland. Anklageren vil kræve de to mænd varetægtsfængslet.

Den 32-årige rumænske mand er tidligere dømt for indbrud i Danmark og har i øvrigt indrejseforbud.

De to mænd blev anholdt onsdag på deres bopæl i Brøndby. Det skete efter et indbrudsforsøg i Brøndby, og på baggrund af en løbende efterforskning på tværs af politikredse.

Det var politiets særlige efterforskningsenhed i Østdanmark, Særlig Efterforskning Øst (SEØ) der stod for anholdelsen i samarbejde med Vestegnens Politi.

»Vi mistænker de to mænd for at have begået mindst 20 indbrud i private villaer inden for den sidste måned,« fortæller vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Særlig Efterforskning Øst.

Indbruddene er blandt andet sket i Brøndby og Hvidovre, i Nordsjælland og på Køge-egnen.

I forbindelse med anholdelserne blev der foretaget ransagning af de anholdtes opholdssted i Brøndby, som de benyttede under deres ophold i Danmark. Ved ransagningen blev der fundet flere stjålne genstande i form af telefoner, ipads m.v.

»Der er i forbindelse med indbruddene stjålet mange effekter i form af smykker, ure, kontanter og elektronik i form af telefoner, ipads og computere. Nogle af effekterne har vi beslaglagt under efterforskningen med henblik på udlevering til rette ejere,« oplyser vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Han er tilfreds med, at man har fået anholdt de to mænd:

»Vores fokusområde er blandt andet omrejsende kriminelle, som begår indbrud, og derfor er vi godt tilfredse med, at vi med disse anholdelser har fået sat en stopper for denne utryghedsskabende adfærd, som vi mener disse to rumænere har haft. Der venter nu en del arbejde med at fastlægge de anholdtes færden og finde flere mulige gerningssteder, som passer til de tyvekoster, som vi fandt under ransagningen, og som vi tidligere har beslaglagt,« siger vicepolitiinspektør Knud Hvass.