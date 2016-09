Røveriforsøg var planlagt

Alene den kendsgerning, at gerningsmændene var bevæbnede, peger i retning af, at de havde planlagt at begå et røveri, når værditransporten ankom, siger politikommissær Søren Andersen fra Vestegnens Politi.

Politiet fik anmeldelse om røveriforsøget torsdag kl. 10.37. Chaufføren på en værditransport skulle fylde penge i en hæveautomat på Hvidovrevej 338 i Hvidovre, og han gik ind i lokalet bag pengeautomaten for at fylde penge i. Gerningsmændene brugte en palle og en bil som rambuk for at komme ind til chaufføren, og de truede ham for at få udleveret penge. Chaufføren havde dog ikke adgang til pengene, og gerningsmændene flygtede fra stedet uden udbytte.