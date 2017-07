Rødovre-drengen Bro er valgt af publikum til at spille på Grøn Koncert. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Rødovre-artist skal spille på Grøn Koncert

Vestegnen - 05. juli 2017 kl. 12:46 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Grøn Koncert fra den 20. juli begynder og turnerer rundt i syv forskellige byer, bliver det med Vestegns-sangeren Bro på plakaten.

På en helt ny scene, »Fra grøn til GRØN«, bliver han en af tre upcoming-artister, som publikum har stemt til at skulle på tour med nogle af dansk musiks allerstørste navne og spille for 150.000 publikummer.

Bag navnet Bro gemmer der sig den 21-årige Kevin Andreasen fra Rødovre, og med aliaset er han et nyt skud på den dansksprogede popscene, som han trådte ind på med kæmpehittet »Hvor er du Bro?«, der fik platin i slutningen af 2016, og lige nu hitter han med »Er nettet nede«.

»Fra grøn til GRØN«- scenen er et skabt af koncertturnéen Grøn og YouSee Musik, og samarbejdet har som noget helt nyt givet publikum en stemme i bookingen, samtidig med at man åbner op for, at artister, der er topaktuelle med sommerens hitsingler, kan komme med på touren, selvom de har deres store gennembrud til gode. Som navnet antyder er det altså dansk musiks grønne artister, der nu kommer med på Grøn 2017 til koncerter rundt i landets byer.

I alt var ni artister nomineret og ud af de ni blev tre kunstnere valgt af publikum. Udover Bro er trapperen Skinz og Jeppe Loftager valgt.

Den 29-årige trap-artist Skinz har senest været support for Gulddreng og udgivet »Legende« med ham, men med hit som »Jeg Har En Pige« og singlen »I min zone« er han nu klar til at stå på egne ben.

Det samme gælder for den unge charmør Jeppe Loftager, der først hittede med »Oceaner« og nu med singlen »Kender du Emma?«.

Bro glæder sig til at stille sig op på den store scene.

»Det kommer 100 procent til at booste mig selvtilidsmæssigt, og jeg tror også, at folk får sat et ansigt på Bro, og hvordan han er som person,« siger 21-årige Kevin Andreasen fra Vestegnen.

Udover Bro var de to kunstnere Izzyy fra Avedøre og Fouli fra Albertslund også blandt de ni nominerede, men de blev ikke valgt til at spille på Grøn Koncert i år.

Grøn 2017 starter den 20. juli i Valbyparken, hvorefter turen går landet rundt til både Fyn og Jylland, for at slutte igen den 30. juli igen i Valbyparken. Udover Bro, Skinz og Jeppe Loftager skal Node og Kongsted også optræde på den nye scene. På de to andre scener, som karavanen kører rundt med, er det Rasmus Seebach, L.O.C., Christopher, Scarlet Pleasure, The Minds of 99 og Sivas og Ukendt Kunstner, der udgør programmet.