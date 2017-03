Rockshow for børn

BØRN to be wild - The Rock Show, der er på plakaten i Portalen søndag 5. marts kl. 14, er historien om en rocktrio, der i bedste Easy Rider stil kører rundt på trehjulede rock-cykler og udbreder kendskabet til rockmusikkens barnlige rockklichéer.

BØRN-O-MATEN's magiske verden præsenteres i det stort anlagte ROCK-Pourri bestående af de kendte »børnesange«: BØRN In The USA, BØRN To Be Alive, BØRN To Be My Baby, BØRN to be wild og mange flere.