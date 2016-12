Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) vil arbejde for at finde løsning på lægemanglen i Ishøj. Foto: Søren Svendsen

Regionen kan ikke »trylle« læger frem i Ishøj

Vestegnen - 23. december 2016 kl. 13:18 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er en uholdbar situation. Det skal løses, og det vil vi fortsat arbejde for i samarbejde med Ishøj Kommune.«

Sådan siger formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S), efter Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S), har sendt hende et åbent brev om manglen på praktiserende læger for Ishøjs borgere.

Det er Region Hovedstaden, der har ansvaret for, at borgerne kan komme til en praktiserende læge. I dag er der »kun« otte praktiserende læger til de cirka 22.500 Ishøj-borgere. En af dem stopper den 30. juni 2017, og flere er klar til at stoppe, når de får solgt deres praksis.

Ole Bjørstorp har foreslået, at der oprettes et regionalt drevet lægecenter, men det er ikke noget, Region Hovedstaden bare kan gøre, lyder det fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen:

»Vi kan ikke oprette en regionsklinik, med mindre de praktiserende læger, som holder op eller bliver syge, opgiver deres såkaldte ydernumre, og dermed deres lægepraksis. Vi må ikke gå ud og forringe værdien af de lægepraksiser, som findes i dag ved at oprette en regionsdrevet lægeklinik. Sådan er lovgivningen ganske enkelt,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

»De praktiserende læger er i lovgivningen beskyttet i forhold til værdien af den praksis, som de har bygget op over måske mange år,« tilføjer formanden for Region Hovedstaden.

Så med mindre nogle praktiserende læger i Ishøj kaster håndklædet og overlader deres ydernummer til Region Hovedstaden, så kan regionen ikke lovligt oprette en lægeklinik i samarbejde med Ishøj Kommune.

En anden mulighed kunne være, at en praktiserende læge i Ishøj kan aflønnes bedre end praktiserende læger andre steder.

»Jeg så gerne, at praktiserende læger kunne aflønnes mere differentieret. I dag får de praktiserende læger samme honorar, uanset den patientgruppe, de har. Jeg synes, det ville være godt, hvis praktiserende læger fik et højere basishonorar, hvis de havde praksis i et område med fx mange sårbare eller to-sprogede borgere, som alt andet lige tager længere tid. Jeg synes, der er forskel på at være praktiserende læge i Ishøj, Brøndby og Høje-Taastrup, og så i fx Virum,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

»I dag kan det ikke lade sig gøre med den overenskomst, vi har med de praktiserende læger, men jeg tror og håber, det vil blive muligt, når vi snart skal forny overenskomsten,« tilføjer Sophie Hæstorp Andersen.

Hun understreger, at Region Hovedstaden vil arbejde hårdt for at finde løsninger på lægemanglen i Ishøj.

»Vi har allerede et godt samarbejde med Ishøj Kommune, og jeg forstår kommunens frustrationer. Jeg er klar til at tage et møde med kommunen om problemet, men jeg tror også det er vigtigt at få de praktiserende læger på banen,« siger regionsrådsformanden.