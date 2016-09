Rækkehuse skal sortere

Nogle grundejerforeninger er fortsat i dialog med Vestforbrænding om, hvilken affaldsløsning, der passer til netop deres område. Men 9 grundejerforeninger, og dermed cirka 900 husstande, har besluttet sig for samme løsning som villaejerne. De modtager i løbet af september tre affaldsbeholdere, der er inddelt i to rum, så der er plads til seks forskellige affaldstyper, samt en lille miljøboks til det farlige affald.

Alle grundejerforeningsformænd vil modtage besked om, at husstandene får deres nye beholdere i uge 37 og 38 sammen med en informationspakke med et brev, en sorteringsguide samt klistermærker til at anvende både indenfor og på de udendørs affaldsbeholdere.

Ønsker borgerne at komme af med deres nuværende stativ eller beholder skal de blot sætte deres stativ/beholder ud til skel den 31. oktober og huske at påføre det vedlagte klistermærke. Så vil Vestforbrænding sørge for at hente stativet/beholderen. Borgerne er også velkomne til at bruge stativet/beholderen til eget brug.