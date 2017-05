Prismodtager spiller på alle tangenter

Gennem mere end 20 år har Jan Beyer ledet sin metal-beskæringsvirksomhed sikkert gennem en teknologisk udvikling, der har sikret Beyer Tekniks position i branchen. Fra den beskedne start i 1995 er virksomheden Beyer Teknik, der ligger på Baldersbækvej, overgået fra primært at tilbyde udekørende smedearbejde til i dag at levere højteknologiske beskæringsløsninger i egen maskinpark.

»Med evnen til at spille på alle tangenter for at drifte sin virksomhed, er Jan Beyer indbegrebet af det at være selvstændig. Jan Beyer har med altid positiv tilgang, ambitiøst udviklet sit firma, skabt vækst og vist, at han brænder for sit erhverv.«