Positiv udvikling: Askerød med i ny film

Se billedserie Som en del af den boligsociale indsats er der også blevet lavet flere beboeraktiviteter, og der samarbejdes på tværs for at fastholde den gode udvikling.

Vestegnen - 14. september 2017 kl. 13:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er sket en positiv udvikling i Askerød og Greve Nord de seneste år. Kriminaliteten er faldet, uroskabende unge fylder mindre i boligområdet, og beboerne har fået adgang til vejledning og rådgivning i forhold til job, uddannelse og familietrivsel, der er kommet ventelister til lejlighederne, og der er blevet oprettet flere aktivitetstilbud.

Udviklingen skyldes et effektivt samarbejde mellem henholdsvis boligorganisationerne, Greve Kommune, politiet, beboerne og den boligsociale indsats og det lokale foreningsliv, der blev igangsat i området i 2008.

Landsbyggefonden har i forbindelse med deres 50 års jubilæum lavet en minifilm, hvor der fokuseres på, hvordan netop boligsociale indsatser kan have en løftende effekt på et boligområde som Askerød. Filmen kan ses her

Både områdets beboere og de mange parter, der bidrager til de store samarbejde, kan derfor glæde sig over, at Askerød nu kan fremhæves som et godt eksempel.

»Styrket tryghed er en af målsætningerne med de boligsociale indsatser. Filmen skal blandt andet vise, hvordan boligorganisationerne sammen med kommune og andre parter arbejder for at styrke trygheden i boligområderne og skabe gode muligheder med og for beboerne. Det er Askerød og Greve Nord generelt et godt eksempel på,« forklarer Aviaja Julie Sigsgaard, konsulent hos Landsbyggefonden og fortsætter:

»De boligsociale indsatser handler både om at igangsætte aktiviteter og om at understøtte et målrettet samarbejde om at løse udfordringerne og bringe lokale ressourcer i spil, og det er lykkedes rigtigt godt i Askerød. Derfor har vi valgt Askerød som eksempel i filmen,« siger hun og påpeger samtidig, at udvikling er et langt sejt træk, der kræver fortsat opmærksomhed fra alle parter.

En af de beboere, der i filmen fortæller om udviklingen, er Mohammad Hassan, der selv er vokset op i området.

Han har tidligere selv været en del af den gruppe af unge, der var med til at gøre området utrygt for de andre beboere.

»Det har været et område præget af kriminalitet. Men efter at Greve Nord Projektet kom til, er der meget, der har ændret sig,« fortæller han og fortsætter:

"Der var pludselig nogen, der lyttede til os, og de var med til at lære os unge at spille efter reglerne, når der var noget, vi gerne ville. Projektet har også hjulpet flere af de unge med at komme i job og uddannelse, og det er et helt andet område. Jeg er glad for at bo i Askerød, og jeg kunne ikke forestille mig at skulle bo noget andet sted.«

Også Alice Jensen glæder sig over udviklingen i området. Hun har boet i Askerød i mange år og har dermed oplevet både de gode og de mindre gode tider.

»Der er sket en stor udvikling, efter at Greve Nord Projektet er kommet. Man har gjort utrolig meget for området, så det igen er blevet et trygt og dejligt sted at bo,« fortæller Alice Jensen, der også er frivillig danskunderviser i den boligsociale indsats' aktivitetshus.

At den positive udvikling i den grad er lykkedes i Askerød skyldes de mange forskellige parters samarbejde.

Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i Bo-Vest, der administrerer lejlighederne i Askerød. understreger i filmen, at man i boligorganisationen og Greve Nord Projektet har arbejdet tæt sammen med Greve Kommune, politiet og ikke mindst beboerne selv, og at det samarbejde har været helt afgørende for at vende udviklingen.

Samtidig påpeger han, at det fortsat er en løbende proces at fastholde den positive udvikling, og at alle er indstillet på at fortsætte det gode samarbejde til gavn for både beboere og området.

Lokalt i den boligsociale indsats Greve Nord Projektet, glæder man sig over områdets fremgang.

Greve Nord Projektet er en lokal indsats i boligområderne Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne, Klyngen og de omkringliggende boligområder, der arbejder for at skabe bedre trivsel for beboerne og et mere attraktivt boligområde. Projektet løber indtil 2020 og er finansieret af Landsbyggefonden, Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening, Boligselskabet af 1961, Sydkystens Boligselskab og Greve Boligselskab.

»Tidligere har Askerød primært været kendt for noget negativt, både i medierne og lokalt i området. Men de seneste par år er der kommet meget mere fokus på den positive udvikling, der er sket, og Askerød er i stedet blevet fremhævet som det gode eksempel,« fortæller sekretariatsleder i Greve Nord Projektet, Majken Rhod Larsen og fortsætter:

»Det betyder meget for beboerne, at det også er det positive billede, der vises af området, og at de kan være stolte over at bo i Askerød. Langt størstedelen af vores beboere er jo glade for at bo her,« siger afdelingsbestyrelsesformand Jørgen Fahlgren.