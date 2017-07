Se billedserie Natalia og Denis er to af de polske børnehjemsbørn, der er med på Mælkebøttelejren i Ishøj gennem Projekt Østbørn. Foto: Lisbeth Jansen

Send til din ven. X Artiklen: Polske børnehjemsbørn på ferie i Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Polske børnehjemsbørn på ferie i Ishøj

Vestegnen - 22. juli 2017 kl. 08:19 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en dag med høj sommersolskin har knap 30 børn og unge mellem 8 og 16 år samt en håndfuld voksne indtaget et lille stykke af stranden syd for Arken i Ishøj tæt på et livreddertårn.

Det særlige er, at børnene ikke taler dansk, men polsk. De er nemlig feriebørn og bor til daglig på fire forskellige børnehjem i Katowice i det sydvestlige Polen. Området har en mangeårig historie som kulminedistrikt, og der er desuden ikke kyster i nærheden som de danske, så børnene giver udtryk for at nyde netop strandturen ekstra meget, uanset om de solbader, spiller volleyball eller graver i sandet.

Børnene er kommet hertil som en del af Projekt Østbørn, der i år har 25 års jubilæum.

15-årige Natalia er med på ferien for anden gang.

»Det er godt at være her på ferie. Jeg kan især godt lide stranden, fordi den er smuk. Jeg er meget glad for at være her,« fortæller hun på en blanding af polsk og engelsk, inden hun fortsætter med volleyball sammen med nogle af de andre polske unge.

For Denis på 10 år er det hans allerførste ferie udenfor Polen.

»Det er min første ferie i hele mit liv. Jeg kan rigtig godt lide stranden og sandet, og så at lytte til det danske sprog,« siger den 10-årige dreng og smiler genert.

I løbet af de to uger børnene er i Danmark, er der blandt andet planlagt forskellige ture ind til København, heriblandt en kanalrundfart, fordi børnene er så pjattede med vand. Lokalt i Ishøj er der udover strandture også planlagt en spejderdag, og så kommer der en mand fra Næstehjælperne i Ishøj og laver diskotek for børnene.

De frivillige danskere, der er med i projektet kommer fra Beredskabsforbundet.

Årets lejrleder i Ishøj er René Andersen, der har været frivillig i mange år på Mælkebøttelejren, som lejren bliver kaldt.

Han fortæller, at Katowice, som børnehjemsbørnene kommer fra, har en stigende social nød som følge af flere lukkede kulminer, og der er 101 børnehjem i området. De børn, der er på ferie i Ishøj, bor til dagligt på fire forskellige børnehjem, så de kender ikke hinanden på forhånd.

»Børnene er her for at få sol, sul på kroppen og for at komme lidt væk fra kulminedistriktet. Vi lægger vægt på at give dem rigtig god mad, mens de er her, » siger René Andersen, der pointerer, at de frivillige danskere ikke blander sig i de pædagogiske aspekter og børnenes indbyrdes dynamik. Det sorterer under de pædagogiske medarbejdere, der er med fra Polen.

Det betyder meget for René Andersen at være frivillig i Projekt Østbørn.

»Det giver så enormt meget. Din indre karma bliver fyldt op. I Polen har børnene en seng, tøj og mad, og de kommer i skole. Men den daglige nære kontakt med et voksent menneske, har de ikke i samme grad som her på lejren. Så vi giver dem kram og lytter til dem, også selvom vi ikke altid forstår, hvad de siger til os. I 14 dage er de i centrum,« siger René Andersen.

Han fortæller, at der som regel altid er et par børn, der har behov for ekstra omsorg af de frivillige de enkelte år, og han bliver rørt og må stoppe sin fortælling, da han husker en bestemt pige, der var med for nogle år siden, og som indledningsvis veg tilbage, når der var mandlige frivillige i nærheden. Fra sin tid inden børnehjemmet var pigen nemlig vant til hårdhændet behandling fra mandlige familiemedlemmer. Men i løbet af sommerferien slappede hun mere af.

»Da hun kørte fra lejren med resten af børnene, formede hun et hjerte ud ad ruden mod os, da bussen kørte,« husker han.

En af de andre garvede danske frivillige er Maria Olga Morasutti Jensen.

En af de polske børn går forbi hende på stranden og hilser med et:

»Maria, Maria.«

Og straks forklarer den frivillige kvinde, at pigen og hun tidligere har flexet bicepsmuskler, og at pigen har fortalt, at hun bokser.

Maria Olga Morasutti har været frivillig på Projekt Østbørn i nøjagtigt 25 år.

»Det giver helt utroligt meget at være frivillig. Det er en glæde at gøre noget for børnene. Børnene er mere åbne nu, end de var for nogle år siden. Men de har brug for kærlighed, omsorg og socialt samvær, så det er dét, vi giver dem,« siger hun.

Som sit eget helt personlige bidrag til årets lejr sponserer hun mad til dem med inspiration fra sit oprindelige land, Italien.

I alt 120 børn er i år blevet fordelt på fire sommerlejre, hvoraf de andre tre er i Jylland.

En stribe lokale og københavnske aktører støtter Mælkebøttelejren og Projekt Østbørn enten med mad, med betalt indgang eller med et økonomisk bidrag. Heriblandt Bilka i Ishøj, Lions-afdelingerne i Ishøj, Karlslunde, Tune, Hvidovre og Solrød og de københavnske udflugtsmål.