Politimand hevet efter bil: 19-årig dømt for vold

Det var den 3. juli, at en patrulje fra Vestegnens Politi stoppede den 19-årige, efter han havde kørt over for rødt lys i Hvidovre. Da politifolkene konstaterede, at den 19-årige lugtede af spiritus, gennemførte de en alkometertest af ham, hvorefter han blev sigtet og forsøgt anholdt for spirituskørsel..

Det fik den 19-årige til at tænde bilen. Den ene af politifolkene ville forhindre, at den 19-årige flygtede, og stak armen ind i bilen for at få fat i nøglen. Den 19-årige kørte alligevel, med politimanden hængende på siden af bilen et stykke vej, indtil det lykkedes politimanden at komme fri. Foruden den chokerende oplevelse, pådrog politimanden sig skader i form af en række overfladiske skrammer.