Se billedserie Politikerne i Hvidovre Kommune skal nu tage stilling til denne lysreklame, som komikeren og entertaineren Amin Jensen har sat op ved sit hus på Gammel Køge Landevej i Hvidovre.

Send til din ven. X Artiklen: Politikere skal nu se på Amin Jensens omstridte reklameskilt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere skal nu se på Amin Jensens omstridte reklameskilt

Vestegnen - 26. august 2017 kl. 16:06 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal komikeren og entertaineren Amin Jensen have lov til at beholde en stor lysreklame på sin ejendom ud mod Gammel Køge Landevej i Hvidovre? Eller skal lysreklamen pilles ned, fordi den strider mod lokalplanen?

Det skal politikerne i Hvidovre Kommunes teknik- og miljøudvalg tage stilling til på et møde onsdag den 30. august. Kommunens forvaltning anbefaler, at der bliver sagt nej til en diapensation, hvilket betyder, at lysreklamen så skal fjernes.

Amin Jensens lysreklame har været stærkt omdiskuteret - både lokalt og i landsdækkende medier. Amin Jensen satte lysreklamen op foran sit hus på Gammel Køge Landevej 543 - lige over for krydset ved Byvej. Der er tale om en lysreklame på 9,6 kvadratmeter, der er hævet op til tre meter over vejen. De skiftende reklamer indeholder både kommercielle budskader, og reklamer for forskellige aktiviteter og arrangementer i lokalsamfundet.

Amin Jensen satte skiltet op uden at spørge i Hvidovre Kommune, og siden har der været en kraftig debat, om det skulle være lovligt. Nogle har aktivt støttet Amin Jensen og hans skilt, andre vil have pillet det ned, fordi det strider mod lokalplanen. Nogle har erklæret, at de føler sig kraftigt generet af lysreklamen.

På baggrund af debatten har Amin Jensen søgt dispensation fra lokalplanen, så lysreklamen kan blive stående, og det er altså denne ansøgning, som politikerne nu skal behandle. Sagen har været i høring i området, og svarene fortæller, at der er stærkt delte meninger. Nogle har skrevet under på, at skiltet på ingen måde generer, og at det skal blive stående, mens andre er stærkt kritiske.

Således har en erhvervsdrivende ved Gammel Køge Landevej direkte skrevet til Hvidovre Kommune, at hvis Amin Jensen får lov til at beholde sit skilt, så vil han opsætte et tilsvarende skilt, der lyser direkte over på Amin Jensens skilt, »og det bliver sat op uden at spørge kommunen da Hvidovres borgere så er blevet bekendt med, at det er sådan det foregår i denne kommune,« lyder det i høringssvaret.

Administrationen i Hvidovre Kommune anbefaler, at der bliver sagt nej til en dispensation:

»Lysreklamen er ikke i overensstemmelse med byplanvedtægtens bestemmelser om, at der ikke må opføres nogen form for skiltning eller reklamering. Det er administrationens vurdering at, skiltet er til gene for trafikanter samt omkringboende beboere.«

Hvidovre Kommune har desuden underrettet politiet, da lysreklamen vurderes til at være risikabel og stjæler bilisternes opmærksomhed.

Det er nu en politisk afgørelse, om lysreklamen skal blive stående eller pilles ned.