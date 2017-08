Politiet til bilister: Skam jer

En fotovogn fra Vestegnens Politi var mandag på plads på Trippendalsvej i Albertslund - en vej, der ligger ved Herstedøster Skole. Resultatet var ifølge Vestegnens Politi nedslående - 47 bilister blev taget i at køre for stærkt, syv bilister kørte så stærkt, at de fik et klip i kørekortet, og én bilist havde så meget fart på, at vedkommende nu får en betinget frakendelse af kørekortet.