Se billedserie Politiets teknikere arbejdede mandag på brandstedet, og et større område på skolen var afspærret. Skolen er i øjeblikket under renovering, og arbejdet bliver påvirket af branden.

Politiet søger vidner til skolebrand

Vestegnen - 03. juli 2017 kl. 17:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi vil gerne høre fra alle, der har set eller hørt noget i forbindelse med branden på Brøndby Strand Skole på Strandskolevej 300 sent søndag aften. Det kan blandt andet være personer, som har gjort observationer i området.

Det var en hurtig og effektiv indsats af Hovedstadens Beredskab, der gjorde, at ilden ikke spredte sig. Der er var dog en hel del røgudvikling. Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden.

Både Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi kom massivt til stede, efter alarmen gik kl. 22.51 søndag aften. Hovedstadens Beredskab sendte køretøjer fra både Glostrup, Taastrup og København. Brandfolkene var hurtigt fremme på stedet, og fik også hurtigt kontrol med branden, og der var stor ros for deres indsats. Blandt andet fik man hurtigt rejst en drejestige, for at kunne danne sig et overblik.

Vestegnens Politi har ikke udelukket, at der var tale om en påsat brand, og i løbet af mandagen har politiets teknikere arbejdet på stedet. Desuden har politiet haft afspærret et større område som muligt gerningssted. Der var meldinger om, at politiet havde fundet effekter ved skolen, som kunne tyde på en påsat brand, og har også været oplysninger om, at der skulle være begået indbrud på skolen forud for branden.

Det er på denne baggrund, at politiet gerne vil have oplysninger. Har man oplysninger, kan man kontakte Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448.

Brøndby Strand Skole er lige nu under omfattende renovering, og det er sandsynligt, at branden vil forsinke renoveringsarbejdet - dels på grund af brandskader, dels fordi det vil tage tid at få renset for blandt andet sod.