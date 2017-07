Se billedserie Vestegnens Politi var massivt til stede i forbindelse med skyderiet. Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Politiet savner motiv: 21-årig ramt to gange af skud

Vestegnen - 16. juli 2017 kl. 11:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 21-årig mand blev ramt to gange, da der sent lørdag aften blev affyret skud mod et værested for unge på Industrivangen 8 i Ishøj. Han slap dog heldigt fra skyderiet og er uden for livsfare, oplyser Vestegnens Politi søndag formiddag.

Der var cirka 10-15 personer til stede i lokalet i »Værkstedet« - som værestedet hedder - da der blev affyret tre skud mod et vindue. Formentlig med en revolver.

To af skuddene ramte den 21-årige - et i ansigtet og et i siden af kroppen. Den 21-årige blev i ambulance kørt til Rigshospitalets traumecenter til behandling. Han slap dog heldigt fra de to skud med relativ overfladiske sår og kvæstelser og er som nævnt uden for livsfare.

Vestegnens Politi fik anmeldelsen lørdag aften kl. 23.51 og var massivt til stede på Industrivangen, blandt andet med kriminalteknikere, der har sikret spor. Søndag formiddag oplyser vagtchefen hos Vestegnens Politi, Lars Guldborg, at der endnu ikke er anholdte i sagen, og at der ikke umiddelbart er et motiv til skyderiet.

»De personer, vi har talt med, er ikke så meddelsomme, men vi har gang i en efterforskning, hvor vi blandt andet afhører vidner og sikrer os overvågningsbilleder,« siger Lars Guldborg.

Hos politiet har man ikke umiddelbart mistanke om, at skyderiet skulle være banderelateret.

»Værkstedet« er et værested for unge over 18 år. De unge kan bruge klubbens faciliteter, blandt andet er der forskellige spil, computere, fitnessrum og en hjemmelavet biograf. Dermed er det er sted for socialt samvær. Den primære målgruppe er unge i alderen 18-25 år, og formålet er at give de unge et sted at »hænge ud« og samtidig sparre med dem i forhold til job, uddannelse og fremtidsmuligheder.