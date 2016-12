Politiet leder videre efter 80-årig

Vestegnens Politi fortæller, at Palle Dollmeyer havde en såkaldt gps-chip på sig, netop for at kunne spore den demente mand - den har dog kun virket sporadisk. På et tidspunkt viste data, at den 80-årige mand skulle befinde sig i Valbyparken, men en eftersøgning i området gav ikke noget resultat.