Vestegnens Politi gik i aktion med fartkontrol for at holde hastigheden nede og for at skabe tryghed for de personer, som arbejder tæt på motorvejen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Politiet fastholder fartbøder - for de fleste

Vestegnen - 12. januar 2017 kl. 15:37 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire aftener og nætter i begyndelsen af december kørte Vestegnens Politi en fotovogn til Holbækmotorvejen i Hvidovre for at måle hastighed.

Årsagen var vejarbejde på midten af motorvejen. Af samme årsag var motorvejens yderste spor ind mod midten spærret, og hastigheden var sat ned til 80 kilometer i timen.

Vejarbejderne på stedet havde fortalt politiet, at de var meget utrygge ved at arbejde på stedet. Nogle bilister kørte forbi i høj fart, andre sænkede slet ikke hastigheden forbi vejarbejdet.

Den automatiske trafikkontrol viste, at cirka 18 procent af samtlige bilister, som passerede kørte over 92 kilometer i timen. Og den højeste hastighed blev målt til 149 kilometer i timen. Der blev med andre ord uddelt rigtig mange bøder og klip i kørekortet, og en række betingede eller ubetingede frakendelser af kørekortet.

Ikke alle er dog tilfredse. De synes skiltningen var for dårlig og blev »fanget« i en »fælde«.

Som en læser fra Taastrup siger:

»Hvis jeg har overset skiltningen og har kørt for hurtigt, så skal jeg have en bøde. Fair nok. Men hvorfor sættes der ikke afmærkning op med lys for kortvarig nedsættelse af hastigheden. Det drejer sig ikke om, at jeg bliver fotograferet, men om sikkerheden for de mennesker, der arbejder på vejen.«

En anden læser fortæller:

Jeg kom kørende på Holbækmotorvejen ved Hvidovre Hospital og blev nok taget i fartkontrollen. Jeg så ikke et skilt med 80 km/t, så jeg kørte tilbage for se efter. Der var godt nok sat skilte op cirka 20 meter før indsnævringen. Når man så skal sætte farten ned og ikke skal risikere at få bilen bagved op I bagenden, samtidig med at man skal skifte vognbane, så ser man ikke skiltet. Det var en rigtig dårlig afmærkning - bilisterne havde ikke en chance for at få sat farten ned.«

Politikommissær Steen Lyth fra Vestegnens Politi er ikke enig.

»Vi havde sikret os, at der var skiltet helt efter reglerne, inden målingen gik i gang. Vi har også den rutine, at vi fotograferer skiltningen, så vi kan dokumentere den er i orden, hvilket også skete denne gang,« siger Steen Lyth.

Der er dog en gruppe bilister, som ikke vil modtage en fartbøde, selv om de blev blitzet.

»Torsdag aften den 8. december blev vi opmærksom på, at 80 km/t-skiltene var blevet væltet. Der var formentlig tale om hærværk, hvor personer havde lagt skiltene ned med henblik på at slippe for en fartbøde. Det blev vi opmærksom på efter en periode, og de bilister, som blev blitzet i den periode, hvor skiltningen ikke var i orden, vil naturligvis ikke få en bøde,« understreger Steen Lyth.