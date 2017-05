Vestegnens Politi har inviteret to drenge fra Rødovre og deres forældre ind på politigården i Albertslund, så man sammen kan lytte til alarmopkaldet natten til søndag. Foto: THOMAS OLSEN

Politiet efter shitstorm på Facebook: Vi har ikke samme billede

Vestegnen - 29. maj 2017

Vestegnens Politi har ikke helt det samme billede af den sag fra Rødovre, hvor den 16-årige Nicclas og hans kammerat Mathias natten til søndag finder en fem-årig pige, der ligger og sover på en p-plads ved Rødovrevej med et tæppe over sig.

Nicclas og Mathias er ude at gå en tur, da de bliver mødt af det chokerende syn. I en bil i nærheden sidder to voksne og to andre børn. De to teenagedrenge kan ikke få liv i hverken den sovende pige eller de to voksne, og de ringer 112 for at få hjælp hos politiet.

De synes, at der går meget lang tid - 20-25 minutter - før en patrulje fra Vestegnens Politi kommer frem. Drengene synes heller ikke, at de bliver behandlet ordentligt. Blandt andet bliver den ene af drengene spurgt om han havde drukket, som om der blev tvivlet på hans forklaring. Desuden er drengene fortørnede over, at de ikke får et tak for hjælpen af politifolkene.

Nicclas' far, Henrik Vang valgte at dele oplevelsen og kritikken af politiet på Facebook, og det afstedkom en sværm af kommentarer. I korte træk gik de på, at de to drenge er helte, fordi de har reageret, og at Vestegnens Politi burde stramme op.

»Jeg har gennemgået optagelserne fra alarmopkaldet, og det er min vurdering, at de to drenge får en høflig, korrekt og hurtig behandling af politiet i telefonen. Jeg sidder ikke tilbage med den opfattelse, som der er blevet givet udtryk for på Facebook,« siger vicepolitiinspektør Steen Harpsøe, der er chef for vagtcentralen hos Vestegnens Politi.

Han mener også, at der er grund til at rose Nicclas og Mathias.

»Der er grund til at rose de to unge drenge der kontaktede politiet. De har udvist samfundssind og har gjort netop det vi opfordrer alle borgere til, der måtte se noget mistænkeligt eller potentielt farligt - nemlig at ringe til politiet,« siger vicepolitiinspektør Steen Harpsøe.

Steen Harpsøe har ikke et præcist minuttal for, hvor lang tid der er gået fra vagtcentralen i Albertslund får stillet alarmopkaldet ind via 112, og til patruljevognen er fremme. Det er hans vurdering, at det drejer sig om cirka 10 minutter - og højest 15 minutter fra første opkaldt.

»Der er tale om en sag, som er blevet prioriteret, ingen tvivl om det. Der er blevet sendt en patruljevogn af sted med det samme,« understreger Steen Harpsøe.

»Det er en af vores bedste folk i vagtcentralen, der modtog opkaldet fra de to drenge,« tilføjer han. Og han understreger, at han fortsat undersøger alarmopkaldet, med det formål at afdække, om der er forhold, som skulle være håndteret anderledes fra politiets side.

Netop fordi der er to opfattelser af forløbet, vil Vestegnens Politi gerne i dialog med de to drenge og deres forældre.

»Vi er jo ikke altid fejlfri, så hvis der er noget, som vi kunne have gjort bedre, så vil vi gerne have det at vide. Vi vil gerne invitere drengene og deres forældre ind på politigården i Albertslund for at lade dem høre alarmopkaldet og forklare dem, hvorfor vi håndterede situationen som vi gjorde,« siger vicepolitiinspektør Steen Harpsøe.

Vestegnens Politi vil ikke gå i detaljer om selve sagen, som man betragter som en sag for de sociale myndigheder.

Det ligger fast, at der var tale om en familie, bestående af to voksne og tre børn, som ikke er fra lokalområdet.

Manden i bilen blev anholdt, fordi han var udeblevet fra afsoning i et åbent fængsel. Vestegnens Politi sørgede i samråd med familiens hjemkommune for, at det fem-årige barn, barnets to søskende og børnenes mor blev kørt hjem i en taxa efter episoden. De sociale myndigheder står for den fremadrettede håndtering af sagen, oplyser politiet.

Der gik rygter om, at der var narko indblandet i episoden, men det kan Vestegnens Politi ikke bekræfte.

»På det foreliggende grundlag har vi ikke mistanke om narko,« siger vicepolitiinspektør Steen Harpsøe.