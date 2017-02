Politiet: Vi anholdt den forkerte

Vestegnens Politi er fortsat på jagt efter en 23-årig herboende rumæner, der mistænkes for to voldtægtsforsøg i Hvidovre.

Vestegnen - 03. februar 2017 kl. 13:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 23-årige rumænske mand, som Vestegnens Politi har efterlyst som mistænkt for to voldtægtsforsøg i Hvidovre, er fortsat på fri fod. Det har nemlig vist sig, at politiet fik anholdt den forkerte person - et nærtstående familiemedlem til den 23-årige.

Vestegnens Politi er nu i gang med en større eftersøgning af gerningsmanden, der altså menes at være en 23-årig herboende rumæner.

»Det er meget beklageligt, at vi har anholdt den forkerte person. Vi har sat mange ressourcer ind på at finde den mistænkte. Vi ved hvem han er og han ved formentlig også at politiet leder efter ham. Jeg vil råde ham til at melde sig til os med det samme,« siger politikommissær Ole Nielsen fra Vestegnens Politi.

Oprindelig var der indkaldt til grundlovsforhør i sagen i Retten i Glostrup fredag kl. 13.30. Grundlovsforhøret er aflyst, men der bliver fortsat afholdt retsmøde i sagen omhandlende efterforskningsskridt i sagen. Dette vil foregå bag lukkede døre, oplyser politiet.

Politiet gik torsdag aften ud med en efterlysning af den 23-årige rumænske mand. Han er mistænkt for at forsøge at voldtage to kvinder på to forskellige adresser i Hvidovre. Begge overfald er sket søndag morgen - henholdsvis søndag den 22. januar og søndag den 29. januar.

Det første overfald skete mod en 78-årig kvinde på Lille Friheden i Hvidovre den 22. januar kl. cirka 07.30. Det lykkedes gerningsmanden at komme ind i kvindens lejlighed, da hun troede at der var tale om hjemmeplejen. Manden bad først om en glas vand på engelsk, men forsøgte herefter at flå tøjet af den 78-årige, men kvinden satte sig til modværge og manden opgav sit forehavende og flygtede. I forbindelse med sagen har Vestegnens Politi sikret sig overvågningsbilleder af den formodede gerningsmand fra Frihedens Station og S-togs linje A mod Køge.

Det andet overfald skete mod en 23-årig kvinde i Rebæk Søpark i Hvidovre den 29. januar kl. cirka 06.40. Her bankede gerningsmanden på kvindens dør og bad om et glas vand på engelsk. Da den 23-årige åbnede sin dør på klem, maste han sig ind og tvang kvinden over på hendes seng. Hun råbte om hjælp, hvilket blev hørt af hendes nabo, der forsøgte at komme ind i lejligheden. Det fik gerningsmanden til at opgive sit forehavende og flygte. I forbindelse med sagen har Vestegnens Politi sikret overvågningsbilleder af den formodede gerningsmand fra bebyggelsen.

»Overvågningsmaterialet i sagen viser, at det er den samme mand, der står bag de to overfald. Vi har sat massivt ind for at finde ham,« siger politikommissær Ole Nielsen, der leder efterforskningen.

Vestegnens Politi troede altså, at de havde fat i den rigtige mistænkte, der blev anholdt på en adresse i Høje-Taastrup - hvilket var en fejl. Den mistænkte er fortsat på fri fod.