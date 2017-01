Politiet: Hvem var ved at blive kørt ned?

Klokken 02.24 den 1. januar eftersatte politiet en grå Ford Fiesta på Dalvangsvej. Bilisten kørte over et helleanlæg, hvor 3-4 personer måtte springe for livet for ikke at blive påkørt. Det lykkedes politiet at stoppe og anholde bilisten, men kunne efterfølgende ikke finde de forurettede og eventuelle vidner, da disse formodes at have forladt stedet, før politiet kunne vende tilbage.