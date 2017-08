Se billedserie Kriminaliteten er faldende og der er en positiv udvikling i Avedøre Stationsby. Alligevel er den tryghed, som beboerne oplever, ikke øget tilsvarende. Foto: Kenn Thomsen

Politi og civile: Vil øge trygheden i boligområde

Vestegnen - 31. august 2017

Selv om udviklingen i Avedøre Stationsby, set over en lang periode har været positiv, så er den tryghed, som beboerne oplever, ikke fulgt med.

Kriminaliteten i det store boligområde, der har cirka 5.000 beboere, har været faldende i en årrække, blandt andet på grund af en omfattende indsats fra politi, kommune, foreninger og beboere. Der har ganske vist været perioder med ballade og hændelser, som har skabt utryghed, men set over en periode viser tallene altså faldende kriminalitet.

Beboernes tryghed stiger ikke tilsvarende - og det skal der nu gøres noget ved. Vestegnens Politi og Hvidovre Kommune er gået sammen i et projekt, hvor formålet er at øge beboernes tryghed ved i større omfang at inddrage civilsamfundet - blandt andet foreninger og frivillige.

Avedøre Stationsby er et område med mange ressourcer, og idéen er en øget inddragelse for at kunne fastholde og styrke den positive udvikling, og øge trygheden. Målet er at få beboernes tryghed op på et niveau, der svarer til Hvidovre generelt.

Andelen af trygge beboere i Avedøre Stationsby ligger på cirka 75 procent, mens det generelle tal for hele Vestegnen er på godt 80 procent.

Særlig indsats Det er ikke tilfældigt, at det nye projekt opstår i en periode, hvor Avedøre Stationsby bevæger sig i en positiv retning, og hvor der er venteliste på at få en bolig i området.

»Avedøre Stationsby har været inde i en positiv udvikling, hvor kriminaliteten er faldet og der er sket mange fysiske forbedringer. Det er dog stadig et område, der kræver en særlig bevågenhed,« påpeger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

»Det er bedre at forebygge fremfor at helbrede, så selv om der aktuelt er roligt, så er det et rigtigt tidspunkt for en yderligere indsats,« tilføjer Helle Adelborg.

Hun fremhæver også, at der i Avedøre Stationsby er tale om pilotprojekter, som der er mulighed for at brede ud til andre boligområder, når man har set resultaterne.

Siden 1997 har Hvidovre Kommune haft 100 procent anvisningsret over boligerne i Avedøre Stationsby, med henblik på at skabe en bedre balance i beboersammensætningen. Sideløbende er der sket fysiske forbedringer, og der er arbejdet med at understøtte foreningsliv, arrangementer og sociale aktiviteter i området.

Vestegnens Politi har arbejdet målrettet gennem en række særlige indsatser omkring eksempelvis Store Hus, hovedstien, gymnasiet og biblioteket. Indsatserne har blandt andet omfattet overvågning, sigtelser i forhold til ophold i afgrænsede områder, patruljering, knallertaktioner og målrettede bandeindsatser.

Tryghed i fire spor Indsatsen med det nye projekt, der skal øge beboernes tryghed, går i fire spor.

Det ene har overskriften »naturlig overvågning«, hvor idéen er at skabe mere »naturlig overvågning« gennem øget aktivitet og ophold i området, og ved at skabe mere åbne områder. Et værktøj kunne være tryghedsvandringer i samarbejde med politi, kommune og boligafdelinger, hvor beboere får mulighed for at fortælle, hvor de føler sig utrygge. Udgangspunktet er, at jo flere der bevæger sig rundt i boligområdet, jo mere tryg er man.

Et andet spor er at styrke Avedøre Stationsbys image udadtil og indadtil, så Avedøre Stationsby bliver et sted, som alle har lyst til at være en aktiv del af. Det tredje spor er i endnu større grad at skabe netværk på tværs - både i Avedøre Stationsby og også mellem beboere i og udenfor stationsbyen. Endelig er det idéen at skabe aktiviteter for de unge som et alternativt fællesskab til de utryghedsskabende grupper i området.