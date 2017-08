Færdselspolitiet på Vestegnen har i flere omgange været i aktion mod gaderæs. Foto: THOMAS OLSEN

Politi i aktion mod gaderæs

Vestegnen - 01. august 2017 kl. 15:41 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frakendelse af kørekortet. Klip i kørekortet. Sigtelser for at køre om kap. Og en sværm af fartbøder.

Det var resultatet, da færdselsafdelingen ved Vestegnens Politi fredag og lørdag aften var i aktion mod gaderæs flere steder på Vestegnen. Og det er langt fra første gang, at det lokale politi jagter bilister, der samles for at køre ræs.

Ofte er mønstret dét, at store grupper af bilentusiaster - primært personer under 30 år - mødes enten ved Ikea i Taastrup eller Bauhaus i Ishøj. Nogle grupper vil bare spille høj musik og sammenligne biler, mens andre grupperinger vil køre direkte ræs. Det kan være store træf, hvor mange hundrede biler mødes, og hvor der også opsættes grill mm.

Det aftales så, hvor der skal sættes en bane op og køres ræs. Det kan være i Hedehusene, i Ishøj, Glostrup/Albertslund, Taastrup eller på Avedøre Holme. Ofte sendes der observatører ud for at tjekke, hvor politiet er til stede, og ofte forsøger man at lede politiet på vildspor med hensyn til, hvor der skal køres ræs, ligesom man under ræset har »spejdere« ude for at holde øje med, om der er politibiler på vej. Så det er lidt en slags kattens leg med musen.

»Når vi går i aktion, er det i håb om, at det kan lægge en dæmper på disse aktiviteter. Det handler dels om trafiksikkerhed, dels om gener for beboere i nærheden,« siger Erik Andersen fra færdselspolitiet på Vestegnen.

Tallene fra politiets aktioner vidner om, at ikke alle kører lige fornuftigt. Alene fredag og lørdag blev der uddelt ni klip i kørekortet og to fik en frakendelse af kørekortet. Desuden blev tre bilister sigtet for kap- og væddeløbskørsel. Endelig blev 70 biler blitzet af en fotovogn fra Vestegnens Politi.

Erik Andersen fra færdselspolitiet på Vestegnen understreger, at man vil fortsætte med aktioner mod gaderæs, med en indsats inden for den overordnede prioritering af de opgaver, der i øvrigt er i politikredsen.