Politi: Vi skal lære af sag, hvor to drenge fandt 5-årig sovende på p-plads

Vestegnen - 29. juni 2017

Vestegnens Politi har holdt møde med de to drenge, som fandt en fem-årig pige på en p-plads i Rødovre. De fik masser af ros - og en beklagelse af politiet.

Kort efter midnat natten til søndag den 28. maj var teenagedrengene Nicclas og Mathias ude at gå en tur i Rødovre. Da de var på vej hjem igen, opdagede de på en p-plads ved Rødovrevej en fem-årig pige, der lå under et tæppe og sov med hovedet mod asfalten. I en bil i nærheden sad to voksne og yderligere to børn.

Drengene kunne ikke få vækket hverken pigen eller de voksne, og de ringede derfor 112 for at få hjælp.

En patrulje fra Vestegnens Politi kom til stedet, og det hele endte som en sag for de sociale myndigheder i den kommune, som familien kom fra.

Det var dog ikke afslutningen på den for drengene chokerende oplevelse. Forløbet blev lagt ud på Facebook, og Vestegnens Politi blev kritiseret for at have reageret alt for langsomt og for ikke at have sagt tak for hjælpen til drengene efter sagen var løst. Vestegnens Politi havnede i noget af en shitstorm, og som reaktion blev Nicclas og Mathias inviteret til et møde på politigården i Albertslund sammen med deres forældre.

»Vi havde ønsket en dialog, og det fik vi. En konstruktiv dialog. Forløbet i denne hændelse har indeholdt nogle punkter, som vi fremover skal være opmærksomme på og som vi kan lære noget af. Heller ikke politiet er ufejlbarligt. Det vigtigste er, at vi lærer af det, når vi begår fejl,« siger vicepolitiinspektør Steen Harpsøe, der er chef for vagtcentralen hos Vestegnens Politi.

Han beklagede over for Nicclas og Mathias, at de på nogle punkter havde haft en dårlig oplevelse.

»Jeg synes det var rart at møde de to drenge og høre deres synspunkter. Og det gav mig også en mulighed for igen at rose dem for det, de gjorde den nat. De gjorde alt det rigtige, og det var super godt gået af dem,« understreger Steen Harpsøe.

Foruden mødet fik drengene også en rundvisning på politigården, og dermed et indblik i, hvordan politiets arbejde foregår.