Vestegnens Politi har ikke lagt fast, hvor knivstikkeriet fandt sted. Det ligger dog fast, at et vidne så manden ligge blødende på p-pladsen ved Vejlegårdsparken 14 og slog alarm. Foto: www.brand-ishøj.dk Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Politi: Knivstikkeri var ikke banderelateret

Vestegnen - 12. september 2016 kl. 16:38 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi har endnu ikke fået lagt fast, hvor knivstikkeriet i Vejlegårdsparken i Vallensbæk natten til søndag fandt sted, og desuden er der uklarhed om motivet. Vestegnens Politi melder dog ud, at intet tyder på, at knivstikkeriet var banderelateret.

Politiet vil fortsat gerne have oplysninger i sagen. Blandt andet er det nu kommet frem, at tre personer er blevet set på stibroen over Søndre Ringvej omkring tidspunktet for knivoverfaldet.

Det var en 22-årig mand, der er kendt i lokalområdet, som natten til søndag blev stukket med kniv. Han er dog ikke i livsfare.

Politiet fik kl. 03.20 fra et vidne anmeldelse om, at den 22-årige mand lå og blødte på p-pladsen ud for Vejlegårdsparken 14 efter at være blevet stukket med en kniv i låret. Umiddelbart tyder det på, at den 22-årige mand blev ramt af ét knivstik i låret, hvorfra det blødte en del. Han blev efterfølgende kørt til behandling på Rigshospitalets traumecenter.

Den 22-årige har ikke ønsket at udtale sig ret meget til politiet. Han har blot oplyst, at han blev overfaldet af to maskerede mænd. Politiets vidneafhøringer bekræfter, at der har været flere i området.

Politiet er lige nu ved at afklare forløbet, blandt andet hvorfor der er fundet mange blodspor både i opgangen og på p-pladsen. Hverken motivet til knivstikkeriet eller selve gerningsstedet, om det var i opgangen eller på p-pladsen, ligger fast på nuværende tidspunkt. Vestegnens Politi oplyser dog, at intet tyder på, at knivstikkeriet er baderelateret.

Vestegnens Politi vil meget gerne høre fra folk, der har set noget. Det gælder både omkring selve knivstikkeriet, og det gælder i tiden op til. Det kan være personer, som har jagtet hinanden, har råbt efter hinanden eller i øvrigt har opført sig mistænkeligt.

Et vidne har, omkring tidspunktet for overfaldet, set tre maskerede personer på stibroen, der fører fra Vejlegårdsparken og over Søndre Ringvej mod Vallensbæk Stationstorv og rådhuset.

Har man oplysninger, kan man kontakte Vestegnens Politi på telefon 43861448.