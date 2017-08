Send til din ven. X Artiklen: Plantemarked på museumsgårdsplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plantemarked på museumsgårdsplads

Vestegnen - 30. august 2017 kl. 06:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er plantemarked på Greve Museum søndag den 3. september kl. 12-14 byder i samarbejde med Haveselskabet på museets gårdsplads. Her er der mulighed for at få ny inspiration til haven og få nogle gode planter afsat eller med hjem.

Man vælger selv, om man vil bytte eller sælge sine planter og frø på dagens plantemarked. Husk blot, at planterne helst skal være i potter og forsynet med planteskilt, så alle kan se, hvad hinanden tilbyder. Man er meget velkommen til at kigge forbi, selvom man ikke har noget at sælge eller bytte væk, men blot ønsker at se sig omkring eller få en god snak med andre planteinteresserede. Forudgående tilmelding er ikke nødvendig, mød bare op.

Historier om haven

At Greve Museum som noget helt nyt inviterer til plantemarked er ikke helt tilfældigt. Museumsinspektør ved Greve Museum, Iben Overgaard, fortæller, at museet lige nu arbejder frem mod at åbne en udstilling i maj 2018, som netop skal handle om haven. »Vi er rigtig glade for samarbejdet med Haveselskabet, da et plantemarked jo kan være med til at give os nye idéer og inspiration til, hvad der optager havefolket i dag,« siger Iben Overgaard, som også kan fortælle, at museet inviterer til en indsamlingsdag onsdag den 13. september, hvor museet håber at kunne indsamle eller låne genstande, der knytter sig til havelivet i Greve Kommune.

Til plantemarkedet den 3. september er der mulighed for at sætte ting frem fra kl. 11.45. Museet vil sørge for nogle borde, men ved mange fremmødte kan der være rift om bordene, så hvis man har et lille klapbord, må man meget gerne tage det med.