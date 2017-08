Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Pige på 12 ½: Jeg er meget ensom

Vestegnen - 12. august 2017 kl. 07:48 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail på: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Jeg er en meget ensom pige på 12 ½ år. Og især her i ferien er det slemt.

Der er ingen i klassen jeg kan og vil være sammen med.

Jeg har gået i en klub her i byen, men holdt op da det alligevel ikke var noget for mig.

Kan I give mig nogle råd, så jeg ikke bliver ensom mere. Kh

Liza.

Svar Hej Liza. Det lyder da sket ikke rart. Jeg kan godt forstå det ikke er sjovt, også i forhold til du jo har forsøgt at gøre noget.

Det er rigtig godt at du har forsøgt at gøre noget, det er rigtig ærgerligt, at du ikke synes det fungerede, dog kan jeg kun anbefale dig at forsætte med det! Dog behøver det jo ikke nødvendigvis at være en klub, det kan lige såvel være en sport, billedskole, eller hvis der er et eller andet du interesserer dig for, kunne det måske være en mulighed. Inde på nettet er der også masser af forums og lignende hvor man kan få kontakt til andre mennesker, hvis du ser det som en mulighed.

Eventuelt kan du måske overveje skole/klasseskift, overvej det dog grundigt og snak eventuelt med dine forældre først, da du ikke kan komme tilbage til din nuværende klasse hvis du skifter.

Jeg håber svaret kan bruges eller er du velkommen til at skrive ind igen.

Hilsen

Olivia 15 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Jeg føler mig meget ensom, selvom jeg har flere veninder.

Når jeg er sammen med dem, føler jeg mig udenfor, det er jo underligt?

Og min yndlingsveninde er begyndt at dominere over mig, og det kan jeg ikke lide.

Hvad skal jeg gøre?

Knus

Tine 14 år.

Svar Hej Tine. Det er slet ikke underligt. Det er en følelse der hverken gør dig forkert eller mindre værd i forhold til andre, selvom at det kan føles sådan.

Men det kan også være at der er mere til det end bare ensomhed. Du kan »øve« dig i at være social ved at starte til fritidsaktiviteter eller starte på en klub.

Du skal vide at du ikke er alene, og at folk vil dig det bedste.

Med hensyn til din veninde synes jeg, at du bare skal fortælle hende det, hun er nok ikke klar over at hun gør det. Sig det så hun forstår det.

Hilsen

Victoria, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Hvordan finder man ud af om man er til det samme køn?

Jeg kan ikke finde ud af det, og jeg kan nemlig godt lide en dreng, jeg går til spejder med.

Piger siger mig ikke rigtigt noget.

Håber I kan give mig et svar. Hilsen B.. 13 år.

Svar Hej B.. Det er ikke helt nemt at finde ud af. Jeg ville ønske, at jeg bare kunne sige, at der var en test man kan kunne tage, for at finde ud af det. Selv fandt jeg først ud af det med sikkerhed, da jeg var 15 år. Andre finder først ud af det, når de er 23 - eller endnu ældre.

En ting er i hvert fald sikkert; der er ikke noget pres på. Du er ung, og der er masser af råderum til at eksperimentere med både drenge og piger - og hvis du føler, på nuværende tidspunkt, at drenge siger dig noget, kan det være, at du til en hvis grad er tiltrukket af drenge.

Mit bedste råd er, at gå efter hvad du føler for. Hvis du føler, at der er en dreng der er interessant, så kan du prøve det - men du skal vide, at ikke alle er lige åbne og modtagelige over for at blive lagt an på af en af samme køn.

Selv vil jeg ikke udelukke, at jeg ikke er til piger. Mange spørger mig om min seksualitet, og jeg svarer, at jeg nok er homoseksuel - men hvis jeg en dag falder for en pige, så falder jeg for en pige. Så vær åben over for dine følelser - anerkend dem og gå efter dem.

Hvis du har flere spørgsmål, så skriver du bare ind igen!

Med venlig hilsen

Oliver, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Snøft, snøft... Min mor og far havde været fra hinanden i cirka fire måneder og så flyttede far hjem igen, for han sagde, han savnede mor og os børn. Det har han været i et ½ år.

Alt var godt, indtil nu.

Så snøft. Far er flyttet igen og mor har fortalt, at han er flyttet sammen med en dame, som vist er en, han har kendt i skolen...?

Min mor er bare meget trist og ked af det. Og det er jeg også rigtig meget. Savner far.

Jeg har ikke set ham efter han er flyttet over til den der dame,

Kan jeg gøre noget?

Jeg vil så gerne gøre min mor glad og jeg vil være så lykkelig for, at han kommer hjem igen.

Snøft, hjælp, ønsker

J... 14 år.

Svar Hej J... Det er jeg rigtig ked af at høre, eftersom du selvfølgelig har fået håbet om, at dine forældre er sammen.

At ens forældre finder sammen igen, er jo et drømme scenarie.

Dog er det sjældent det sker, og selv jeg har ikke mødt nogen som fandt sammen igen.

Skilsmisser er generelt en rigtig svær tid, og for mange familier oplever det desværre.

Forstår udmærket, at du er super ked af det, især fordi du ikke har snakket med din far. Dog så skal skilsmisse ikke stå i vejen for, at du skal se din far. Det er måske lidt mærkeligt at din far er sammen med en ny kvinde, men synes du skal give hende en chance og mødes med din far. Har selv en papmor, og hende er jeg glad for.

Udover det, så forstår jeg også at din mor er ked og stresset.

Det er super sødt, at du gerne vil hjælpe din mor. Det er dog minimalt, at du kan hjælpe, da det er en voksen sag. Du kan dog hjælpe hende lidt ekstra derhjemme, som gør det hele lidt nemmere. Du kunne eventuelt købe hende blomster - det gør hende ihvertfald glad.

Du kan snakke med en person, som du stoler på, hvis du har brug for lidt støtte. Det kan være din lærer, mormor, moster/tante osv.

Håber det går vel.

Kærlig hilsen

Marie-Louise 19 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet. Jeg havde kæmpet med noget jeg er 80% sikker på var en spiseforstyrrelse (har ikke snakket med nogen om det udover en af mine gode venner) og er siden kommet lidt over den (det var for ca et par måneder siden måske, men tankerne er kommet tilbage og jeg har bare allermest lyst til at gøre hvad jeg gjorde og se resultater og bare, ja lade være med at kæmpe imod.

Jeg er også begyndt at slå mig selv fx på mine knæ, hvis jeg synes jeg har gjort noget forkert eller hvis jeg af en eller anden grund er sur på mig selv.

Der sker så meget i min hjerne og mine tanker og jeg kan ikke styre dem. Hvad kan jeg gøre? Anonym

Svar Hej du. Jeg ved hvordan du har det, og det er aldrig nemt. Det første du kan gøre er virkelig at snakke med den ven/veninde, som du har, om det.

Det du skal prøve at spørge dig selv om nu, det er, hvad skete der, hvorfor blev det slemt igen?

Det kan være rigtig svært, men jeg lover dig, at det første der hjælper dig til at blive bedre, er at indse at der er et problem, og du ikke kan ændre det alene. Jeg har været præcis der, hvor du er, og det er ikke sjovt at brænde inde med sådan noget.

Hvis du ikke har lyst til at sige det til dine forældre, kan du gå til skolepsykolog, det plejer der at være på hver folkeskole/måske gymnasium,

Hvis du er over 18, kan du gå til kommunen og få hjælp der igennem. Du kan også gå til en studievejleder, han/hun kan måske også hjælpe eller måske lytte til dig, så du får det ud.

Hvis du virkelig skal ud og have rigtig rigtig hjælp skal du fortælle dine forældre det, så du kan få professionel hjælp fra psykologer der arbejder med sager som disse.

Hvis ingen af dem ovenover er en mulighed, så vil jeg rigtig gerne snakke/skrive/hvad end du nu er tryg ved. Det kan nemlig være meget godt at snakke med en, som har været igennem noget af det samme. Hvis du vælger det sidste, så skriv din e-mail ind Børnepanelet og så skal jeg nok kontakte dig. (Det er stadig anonymt så det/den kommer selvfølgelig ikke nogle offentlige steder)

Håber det var svar nok.

Mange knus

Amalie, Børnepanelet.

