Se billedserie Rock-veteranen Peter Belli spiller på Torslunde Festival den 19. maj. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Peter Belli og Dodos på lokal festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Peter Belli og Dodos på lokal festival

Vestegnen - 19. maj 2017 kl. 11:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, at Torslunde Festival kaldes for Danmarks mindste og hyggeligste. Det forhindrer dog ikke, at kvaliteten af både musik, mad, bar og stemning er helt i top.

Torslunde Festival afholdes fredag den 19. maj og lørdag den 20. maj. Det er 17. gang der er Torslunde Festival, og det sker på forårsgrønne marker i landlige omgivelser på Torslundevej 34 nær Torslunde Landsby i Ishøj.

I det store firemastede cirkustelt er der plads til 600 danseglade og tørstige gæster, og i den velassorterede bar kan man få alle ønsker opfyldt med hensyn til farverige drinks eller kolde fadøl.

Der er også sørget for, at man kan få et godt måltid mad; Tina's pølser og Grillguru.dk vil servere lækker festivalmad med et ekstra kvalitetstwist.

Torslunde Festival 2017 starter fredag aften den 19. maj klokken 18.00 med det velkendte husorkester Hard Bargain Bluesband, som består af voksne drenge, der har trådt mange scener og gulve skæve på diverse spillesteder. Efter en gedigen gang opvarmning er scenen klar til selveste Peter Belli, som siden 60'erne har givet tusindvis af koncerter.

Peter Belli har i en alder af 73 år besluttet sig for at skrue ned for tempoet og afslutter en glorværdig karriere med en stor turné rundt i Danmark med start i Torslunde. Det er en enestående chance for at sige farvel til en legende i dansk rock.

Zididada overtager herefter scenen og giver publikum en række af de ørehængere og evergreens, de har begejstret publikum med, siden de i 00´erne introducerede danskerne til evig sol, fest og farver.

Lørdag den 20. maj klokken 15.00 starter husorkestret Orkan med en god gang old school rock og kører på med et helt særligt swing, indtil Billy Cross indtager scenen med traditionel amerikansk rock'n roll med masser af guitar og høj energi. Efter denne optakt indtages scenen af ingen ringere end Dodo & the Dodos, som er en institution i dansk musik. I mere end 30 år har de leveret syng-med hits som Vågner i natten, Sømand af verden, Vi gør det vi kan li' og alle de andre.

Herefter præsenteres det nye danske countryband Hillbilly Bones, som spiller nye og gamle numre, som alle kan være med på. Aftenen afsluttes med en kæmpe dansefest leveret af Kærså - Remar & friends. Bandet består af rygraden fra Danseorkesteret, Moonjam med flere, og publikum får alle de gode gamle fra dengang. Der bliver helt sikkert trængsel på dansegulvet.

Se flere oplysninger på www.torslunde-festival.dk