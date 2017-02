Per Nielsen fortsætter som træner for Brøndby-kvinderne. Foto: Hans Jørgen Johansen

Per Nielsen forlænger i Brøndby

Vestegnen - 27. februar 2017 kl. 16:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brøndby-legenden Per Nielsen fortsætter som træner for Brøndby IF Women's Elite i mindst to år endnu.

En tilfreds sportschef, Seref Aras kunne mandag fortælle, at klubben har forlænget aftalen med cheftræner Per Nielsen.

»Per har underskrevet en ny to-årig aftale. Det er vi rigtig glade for, da det betyder, at der både er ro på til at arbejde videre med holdet som det er lige nu, og til at vi desuden kan fortsætte med arbejdet omkring udviklingen på sigt af hele kvindeelite afdelingen, med Per i spidsen for vores kvindeliga-hold,« siger Seref Aras.

Som aktiv spillede Per Nielsen hele sin ungdoms- og seniorkarriere i Brøndby med 548 førsteholdskampe og 10 A-landskampe til følge. Ved årsskiftet 2014/15 vendte Per Nielsen »hjem« til Brøndby efter tre år som cheftræner i Hvidovre - nu som cheftræner for Brøndbys bedste kvindehold. Per Nielsen har haft stor succes som træner for kvindeholdet.