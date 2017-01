Patrick Nielsen om skuddræbt 42-årig: Jeg savner dig allerede

- Min elskede bror, hvil i fred. Savner dig allerede! Gone but never forgotten, skriver Patrick Nielsen på sin Instagramprofil til et billede, hvor han sidder sammen med den nu afdøde ven.

De sørgelige omstændigheder bekræfter den professionelle bokser, der blev far for første gang i fredags, også overfor Ekstra Bladet.

- Det er en utrolig trist dag for mig. Jeg har næsten lige fået beskeden, siger Patrick Nielsen, mens stemmen knækker over undervejs. Han var en rigtig god ven. Ja, han var nærmeste som den storebror, jeg aldrig fik. Vi var meget ofte i kontakt og talte tit sammen, siger Patrick Nielsen til Ekstra Bladet.

Han var ifølge avisen i kontakt med den dræbte blot få timer inden de dræbende skud faldt.

- Vi skrev sammen på sms om lørdagen. Vi aftalte, han snart skulle holde min nyfødte søn. Ja, vi skulle snart ses, fortæller Patrick Nielsen.

Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi har tidligere over for Nordvestnyt slået fast, at der er tale om en forbrydelse i det kriminelle miljø.