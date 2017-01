Parkering over fortorv udløste slag og spark

En 39-årig kvinde blev onsdag den 25. januar udsat for vold, da hun var ved at forlade sin parkeringsplads på Kildevældets Allé i Glostrup omkring kl. 15. Det oplyser Vestegnens Politi.

Kvinden var nødsaget til at bakke en smule ind over fortovet, da der holdt en bil og ventede på at få hendes parkeringsplads. Da kvinden var på vej væk, blev hun opsøgt af en mand, der var meget ophidset over, at hun var kørt ind over fortovet.