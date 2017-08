Elever må undervises i pavilloner efter den påsatte brand på Brøndby Strand Skole.

Påsat skolebrand koster mere end syv millioner kroner

Vestegnen - 29. august 2017 kl. 12:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den brand, der blev påsat på Brøndby Strand Skoles indskolingsafdeling i starten af sommerferien, løber op i mere end syv millioner kroner. Sod og røg har ødelagt store dele af bygningen, der var under renovering, og mange materialer.

Brøndby Strand Skole på Strandskolevej slog som vanligt dørene op for nye og gamle elever til skolestart efter sommerferien. Men optakten har ikke været nem, da skolen blev udsat for en påsat brand den 2. juli. Ildspåsættelse ved en kopimaskine i underetagen gav omfattende røg- og sodskader på store dele af skolen og har ødelagt undervisningsmateriale og it-udstyr.

»Håndværkerne havde været i gang i to-tre uger med at renovere to af vores fløje, da branden opstod. Alt deres arbejde med at slå klasselokaler sammen, så vi får større og mere tidssvarende forhold, var derfor spildt - nypudsede vægge måtte bankes ned igen og masser af loftsplader, der er skadet af røg, skal pilles ned. Og da vi var i gang med at renovere, havde vi opmagasineret en masse it-udstyr og undervisningsmateriale i kasser i underetagen, hvor branden opstod. Rigtig meget af det er gået tabt,« forklarer skoleleder Per Spile Trudslev.

Sommerferien har derfor været en travl periode, hvor Brøndby Kommunes afdeling for kommunale ejendomme kom på overarbejde, da der skulle findes løsninger på, hvordan skolen kunne blive klar til at modtage børn og lærere til skolestart. Lærerværelset var også ramt, men er i dag taget i brug igen efter at have fået udskiftet loftspladerne og blevet gjort grundigt rent.

Lærernes pladser, som de bruger til forberedelse, er dog stadig ikke på plads og fem klasser står uden klasselokaler. De bliver undervist i pavilloner, der er opsat på skolen. Efter planen kan de rykke ind i deres rigtige klasselokaler til november, hvor man forventer, at renoveringen er færdig.

Hvad der måske startede som drengestreger, men som endte som hærværk og påsat brand, har ikke bare medført besvær for alle berørte parter. Det er også en stor økonomisk udgift. Brøndby Kommune anslår, at udgifterne beløber sig til mere end syv millioner kroner. Alene opsætning af pavilloner, der bruges som midlertidige klasselokaler, koster en million kroner, derudover kommer lejen.

»Branden har givet rigtig meget bøvl. Men på den positive side kan man sige, at vi har haft et godt forløb med at få det hele til at fungere igen, hvor alle har hjulpet til, og forældre og børn har taget det pænt,« siger Per Spile Trudslev, skoleleder på Brøndby Strand Skole.

Branden viste desværre, at røg og sod kunne sprede sig over store dele af skolen på grund af utilstrækkelig brandsektionering. På baggrund af skolebranden vil Brøndby Kommune derfor gennemgå de øvrige skoler og store bygninger for at undersøge om alarm, video og brandsektionering fungerer optimalt for at forebygge lignende hændelser.

