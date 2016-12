Se billedserie Banedanmark har kort før jul åbnet Hvidovrevej i fuld bredde. Der mangler dog stadig en række afsluttende arbejder, før vejen er helt færdig. Foto: Banedanmark, december 2016.

På vej mod normal trafik

Banedanmark er i fuld gang med den afsluttende fase af byggeriet af Hvidovretunnellen.

I takt med at anlægsarbejdet på Hvidovretunnellen afsluttes, skal Banedanmarks entreprenør frem til foråret 2017 retablere veje, fortove og arealer, der har været midlertidigt eksproprieret til Banedanmark i forbindelse med byggeriet af den nye jernbane mellem København og Ringsted. Det betyder, at beboere og andre snart kan se frem til bedre trafikale forhold i området omkring tunnelbyggepladsen i Hvidovre.

De nøjagtige datoer for åbning af de enkelte veje planlægges og koordineres løbende med kommunen, og da arbejdet er afhængigt af vejret, vil tidsplanen alene være vejledende, og der tages forbehold for ændringer, oplyser Banedanmark.

Cirka en uge før jul fik fodgængere, cyklister og bilister lidt mere plads at færdes på, når de skal krydse Holbækmotorvejen via Hvidovrevej. Det skete da Banedanmark åbnede Hvidovrevej op i fuld bredde. Arbejdet med fortov og cykelsti i begge sider af vejen er dog ikke afsluttet, og derfor skal fodgængere og cyklister fortsat vise ekstra hensyn til hinanden, da pladsen enkelte steder er trang.

Der skal desuden etableres lysregulering og helleanlæg i vejens midterrabat, før vejen er helt færdig.

Trafikken på Hvidovrevej har gennem en længere periode været påvirket af det omfattende anlægsarbejde i forbindelse med byggeriet af den nye jernbane. Anlægsarbejdet har blandt andet betydet, at vejens kørebredde har været reduceret for at skabe plads til etableringen af Hvidovretunnellen. Vejen forventes helt færdig i starten af 2017.

Når arbejderne på Hvidovrevej er afsluttet, skal vejkrydset mellem Hvidovrevej og Vigerslev Allé retableres. Vigerslev Allé har været lukket på stykket mellem Hvidovrevej og Næsborgvej siden oktober 2014 for at skabe plads til byggeriet af Hvidovretunnellen, der krævede, at det meste af vejen blev gravet op og midlertidigt fjernet.

Vejen forventes retableret og åben for trafik i løbet af februar eller marts 2017.

I forbindelse med genåbningen af Vigerslev Allé vil Banedanmark samtidig åbne den nye stibro over Holbækmotorvejen mellem Hvidovregade og I. G. Smiths Allé.

Siden efteråret 2014 har Allingvej været lukket på stykket mellem Dalumvej og Hvidovrevej for at skabe plads til byggeriet af Hvidovretunnellen. Derudover har anlægsarbejdet betydet smallere kørebredde på Allingvej mellem Klardam og Dalumvej, hvor trafikken har været ensrettet eller i perioder helt spærret for gennemkørsel.

I foråret 2017 (marts/april) forventer Banedanmark, at retableringen af Allingvej er afsluttet, så vejen igen kan åbnes ud til Hvidovrevej.

Sideløbende med retableringen af Allingvej vil Banedanmarks entreprenør udføre en række afsluttende arbejder på stibroen ved Ulstrupvej. Arbejdet omfatter blandt andet membranarbejde ovenpå broen, der er meget vejrafhængigt, og derfor først kan udføres i foråret, hvor det bliver varmere i vejret.