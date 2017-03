På vej mod en levende bymidte

Hvidovres kommunalbestyrelse har netop vedtaget at følge indstillingen fra økonomiudvalget og det særligt nedsatte bymidteudvalg og godkendte Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte.

Beslutningen omfatter, udover selve helhedsplanen, de bemærkninger, som bymidteudvalget kom med på baggrund af borgernes høringssvar. Blandt andet vedtog kommunalbestyrelsen at følge bymidteudvalgets anbefalinger om, at der skal laves en trafikanalyse for den nye bymidte, og at der skal arbejdes videre med idéen om, at offentligheden skal have adgang til den øverste etage på Hvidovre Rådhus.