Se billedserie Hedeland Skicenter råder over fire snekanoner, så bakken kan dækkes af kunstsne, når der er vedvarende frostvejr.

Send til din ven. X Artiklen: På ski i weekenden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På ski i weekenden

Vestegnen - 06. januar 2017 kl. 16:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom der ikke er faldet sne, så har vejrudsigten set gunstig ud med masser af frost, og det har givet mulighed for at producere sneen selv. Derfor åbner Skicenter Hedeland i weekenden. Der vil være åbent fra kl. 10-17 både lørdag den 7. og søndag den 8. januar.

»Med minus 10 grader er der gunstige betingelser for at skabe kunstsne,« oplyser frivillig for Hedeland Skicenter, Claes Eiken.

Der vil være generalprøve på den nye skilift, som er blevet sat op til denne sæson. Det er en tallerken-lift som man kender det fra skiferien i udlandet og en opgradering af skioplevelsen på Skicenter Hedeland. De glade skiløbere vil komme op til toppen af bakken hurtigere og mere bekvemt end tidligere.

»Vi har testet en ny snekanon med succes og den har sammen med vores eksisterende udstyr skabt fundamentet for skiløb hos os« siger Claes Eiken.

"Vi er selvfølgelig afhængige af vejret, men det ser fint ud lige nu, så vi holder åbent lørdag og søndag,« tilføjer formand for Roskilde Skiklub, Kim Truensen.

Skicenter Hedeland har alle de faciliteter, man forbinder med alpint skiløb. Og så er der lys på bakken, hvilket gør det muligt at stå på ski længe efter mørkets frembrud.

»I Hedeland tilbyder vi rigtig gode muligheder for at komme ud og pudse formen af med familie og venner, så man kan blive klar til en kommende skiferie. Vi gør i hvert fald alt for at skabe betingelserne for hyggelige og sjove dage på skibakken,« siger Kim Truesen.

Der tages forbehold for, at vejrudsigten ændrer sig, så det mod forventning ikke bliver muligt at holde bakken åben for skiløb. Skigæsterne opfordres derfor til at følge med på www.roskildeskiklub.dk

Skicenteret er beliggende i Hedeland natur- og fritidsområde, syd for Hedehusene. Indkørsel ad Tranemosevej, over for Reerslev Kirke.

Skibakken er kunstigt anlagt i midten af 1980'erne, og betjenes af tre lifte, der har en samlet kapacitet på cirka 1.800 personer i timen. Faldhøjden på bakken er 45 meter, og den er 282 meter lang.

Kælkning på bakken er ikke tilladt, men der er mulighed for at kælke til højre for børneliften.