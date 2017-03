Se billedserie For Allen Anjeh og Zara Zinglersen er det fedeste ved at være med i X Factor én bestemt ting: »Det lyder totalt kliché, men det jeg kommer til at savne allermest, når X Factor er slut, er menneskerne. Alle er meget opmærksomme på hinanden og samler én op, hvis der er behov for det. Så er optrædenerne og al det andet underordnet. Det er menneskerne omkring os her i X Factor, der gør det til en god oplevelse,« siger Zara Zinglersen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

På scenen i aften: Zara og Allen bruger næsten al tid på X Factor

Vestegnen - 03. marts 2017 kl. 10:30 Af Lisbeth Jansen

I øjeblikket er der ikke meget spildtid i 17-årige Zara Zinglersen og 18-årige Allen Anjehs hverdag. Selvom det kun er fredag aften i bedste sendetid, at de fleste seere oplever pigerne i sangkonkurrencen X Factor på DR1, der nu er godt i gang med liveshows, bruger de to teenagepiger størstedelen af de vågne timer på at øve og forberede alle mulige dele af deres medvirken i tv-programmet. Sang, koreografi, tøj og andre detaljer.

»Vi har ikke fri. Selvom der har været vinterferie, så har vi mødt i DR Byen klokken ni og har fået fri ved 15-tiden. Og så skal man lige hjem til Greve også. Når vi er kommet hjem, øver vi os også, slapper lidt af og laver lektier og så forsøger vi at have lidt tid alene, så vi ikke mister os selv i processen. Det er stressende, men på en fed måde,« siger Zara Zinglersen

Hun går i 2. g på Greve Gymnasium, mens veninden Allen går på hhx på Baltorp Gymnasium i Ballerup.

»Jeg har ikke været i skole i to uger,« udbryder Zara Zinglersen.

Dermed ikke sagt, at Zara og Allen helt har droppet alt, hvad der hedder lektier og afleveringer. Dem bliver der holdt øje med via Lectio og beskeder fra klassekammerater, og hjemmearbejdet er noget, der bliver ordnet i prøvepauser og om aftenen. Derudover er pigerne tilknyttet en mentor-ordning, sådan at de mødes med en lektiehjælper.

»Det seneste, jeg har lavet, er en erhvervscase,« siger Allen.

»Jeg har lavet en aflevering i spansk. Og så skal jeg også snart til at lave SRO (studieretningsopgave, red.), ellers kan jeg ikke komme i 3.g,« siger Zara.

Fedt at blive genkendt Øget opmærksomhed fra folk, de ikke kender, hører også med til livet som X Factor-deltager. Allen og Zara giver udtryk for, at det generelt er fedt med opmærksomheden. De to er blevet genkendt flere gange, når de har bevæget sig rundt i det offentlige rum. Blandt andet af en gruppe unge piger, der småhviskede, inden de spurgte Zara og Allen, om de ikke var med i X Factor.

»Og der sad vi i metroen med munden fuld af McDonalds-mad og nikkede, at jo, det er vi,« siger Allen og Zara.

På de sociale medier er folk dog hurtige til at ytre sig - og pigerne oplever også, at folk de aldrig har mødt nu har en holdning om dem, som de deler på eksempelvis Facebook.

»Det er ikke altid fedt, at folk har nogle meninger om os på de sociale medier. Selvom mange meninger er positive, så har jeg for eksempel også fået kritik. Jeg forsøger at tage det med et smil og bruge det konstruktivt, men jeg kan også nemt blive ked af de negative kommentarer og tænke, at det kan folk ikke tillade sig, når de ikke har mødt os,« siger Zara Zinglersen.

Allen Anjeh bruger slet ikke så meget tid på de sociale medier.

»Jeg fokuserer ikke så meget på det, og jeg tager kun det positive med mig,« siger Allen.

Videre efter omsang I fredags gik de to piger videre i X Factor med Chaka Khans udgave af Prince-nummeret »I Feel For You«. Men ikke før at pigerne havde været i omsang med voksensanger Mike Beck.

Temaet for aftenens sange var »dommernes årti«, og pga. gruppedommer Mette Lindbergs fødselsår 1983, blev der altså 80'er-tema for Ladies With Attitude.

Men deres tolkning af 80'er sangen var ikke nok til at gå gnidningsfrit igennem hos seerne, og fordi dommerne Mette Lindberg og Remee stemte deres egen deltager videre, så endte det med at være Thomas Blachman, der fik det afgørende ord og sendte pigerne videre efter en ny optræden i en såkaldt 'save me song', som pigerne selv havde valgt skulle være Ariana Grandes sang »Side To Side«.

»Det er hårdt at ende i farezonen. Vi tænkte 'shit', men vi måtte bare komme os hurtigt over det. Vi vidste også, at vi havde en killer save me song, hvor vi virkelig kunne få lov til at være os selv. Vi regnede også med, at Blachman ville ende med det sidste ord, og det havde jeg det egentlig godt med, for vi kan mærke, at han holder af os. Så lige da vi stod foran ham sammen med Mike, var vores strategi bare at holde øjenkontakten med Blachman,« fortæller Zara Zinglersen.

Nu er Ladies With Attitude sikre på en plads ved næste liveshow, hvor de vil gøre alt for at fortsætte yderligere en uge i X Factor.

»At vi røg i farezonen gør bare, at vi kæmper ekstra hårdt ved næste show. I kommer til at se en helt anden side af os,« siger Zara Zinglersen.