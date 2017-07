På opdagelse i børne-tv's historie

I hele sommerperioden frem til 30. august byder Greve Museum på gode oplevelser for gæster i alle aldre i den aktuelle særudstilling »Børne TVs historie«. Her er der god mulighed for at bringe minder frem hos flere generationer.

I udstillingen er der et nostalgisk gensyn med lillebrordukken fra Ingrid og Lillebror, de originale Kaj og Andrea-dukker og møbler fra den egoistiske Bamses hus. Der er i høj grad lagt op til oplevelser for flere generationer, så det er oplagt at tage hele familien med og få et gensyn med alle de mange kendte og elskede tv-programmer for børn, som DR har produceret gennem mere end 60 år.