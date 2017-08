På med rulleskøjterne: Lohita og andre børn suser derudaf

»Helt kort fortalt er der en del forskellige rullesportsklubber i Danmark. Der bliver holdt en del konkurrencer for voksne, men ikke så mange for børn. Ideen med Rullesportsdagen i Brøndby er derfor, at der skal være fokus på børnene,« siger hun.

»For at være med i Rullesportsdagen skal man have masser af lyst og engagement. Det er ikke så vigtigt med teknikken, hvis man eksempelvis er fire år. De små børn har et drive, der siger: Jeg er klar, nu giver jeg den gas. De ældre børn kører hurtigere, fordi de har en større muskelmasse. Men ellers gælder det samme for dem,« siger Maria Nube.

På søndag er børnene delt i tre aldersgrupper samt efter køn. Der er i alt fem løb for rulleskøjter, et på én runde, et på fem runder og et på ti runder på den 700 meter lange asfaltbane. Derudover er der et løb for skateboards og et for løbehjul.