På aftentur: Slået i ansigtet uden varsel

En 32-årig mand fra Albertslund var søndag aften ude at gå, da han pludselig blev overfaldet af to mænd. Det lykkedes ham at flygte til politigården i Albertslund, hvor overfaldet blev anmeldt. Vestegnens Politi søger nu vidner.

Det var søndag den 21. maj ved 23-tiden, at den 32-årige mand var ude at gå en tur på Linde Allé i Albertslund. Her blev han opsøgt af to ukendte gerningsmænd, som angiveligt uden optakt tildelte ham flere knytnæveslag i ansigtet, inden det lykkedes ham at flygte fra stedet og løbe mod Albertslund Politigård, hvor han anmeldte episoden.